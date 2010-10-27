Вопрос по "секонд-хендам" из Налогового кодекса и перенесен в Таможенный

Вопрос, касающийся "секонд-хендов", сегодня снят с Налогового кодекса и перенесен для рассмотрения в Таможенный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на пресс-конференции в Донецке.

Он объяснил, что данный вопрос вызвал очень серьезную социальную напряженность и больше характерен для рассмотрения его не в Налоговом, а в новом Таможенном кодексе.

«Секонд- хенд" – это тяжелая ситуация. Потому что, с одной стороны, есть легкая промышленность, которая практически уничтожена…Ситуацию менять надо, но мы приняли решение – ввиду того, что очень многие люди занимаются этим бизнесом (секонд-хендом), многие покупают эти вещи, достаточно дешевые, мы приняли решение - и из Налогового кодекса эта позиция сейчас снята», - рассказал С.ТИГИПКО. При этом он добавил, что эту проблему «мы будем рассматривать во время Таможенного кодекса, проводя консультации с производителями, с легкой промышленностью и с теми людьми, которые занимаются "секонд-хендом».

«Мы почувствовали такую достаточно серьезную социальную напряженность… И в Верховной Раде комиссия приняла такое решение – вопрос снять, приняв его не очень характерным для Налогового кодекса, а Таможенный кодекс будет это учитывать», - еще раз повторил С.ТИГИПКО, отметив, что он надеется, что уже до конца текущего года будут приняты изменения к таможенному законодательству.

Как сообщалось, в проекте Налогового кодекса предлагалось запретить импорт "секонд-хенда".