Тимошенко будет просить правительство Чехии о политическом убежище для Данилишина

Лидер оппозиции, председатель партии «ВО «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО обратится к правительству Чешской Республики как экс-премьер-министр Украины с просьбой о предоставлении политического убежища для экс-министра экономики ее правительства Богдана ДАНИЛИШИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Херсоне.

«Мы будем просить, чтобы ДАНИЛИШИНУ предоставили политическое убежище в Чехии» - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Б.ДАНИЛИШИН ничего не сделал противозаконного, а только выполнял решение ее правительства.

«Это честный человек, который не нарушил ни разу закон. Это просто идет настоящий террор против членов нашей партии», - заявила лидер «Батькивщины».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все уголовные дела в отношении экс-членов ее правительства связаны с их участием в оформлении 11 млрд. куб. м природного газа в пользу Украины, а не в пользу газового трейдера «РосУкрЭнерго».

«Сегодня все за это сидят, потому что мафия учит и показывает, если начинаешь идти против мафии, то рано или поздно ты будешь в тюрьме», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Чехии был задержан бывший министр экономики правительства Ю.ТИМОШЕНКО Б.ДАНИЛИШИН, ранее объявленный в международный розыск. Сам Б.ДАНИЛИШИН после сообщения о розыске заявил в СМИ, что не скрывается от уголовного преследования, а находится на лечении. По сообщению пресс-службы МВД, бывшему главе Минэкономики выдвинуты обвинения по нескольким эпизодам, в частности, в злоупотреблении властью при закупке горючего для Минобороны. Также сообщалось, что он обвиняется в разрешении внеконкурсной закупки услуг по реконструкции аэропорта Борисполь на сумму 450 млн. гривен. Ущерб, нанесенный Министерству обороны, составлял 1,8 млн. дол.