Каждый десятый миллиардер в мире живет в Швейцарии, причем состояние 3 проц населения страны равняется накоплениям всех остальных 97 проц жителей Конфедерации, сообщает ПРАЙМ-ТАСС . Об этом говорится в исследовании, подготовленном сотрудниками Базельского университета.

Авторы 440-страничной работы, проведенной под руководством профессора Уели Мадера, приводят следующую статистику: в Швейцарии, где проживает одна тысячная населения Земли, сосредоточено 1,1 проц мирового частного капитала. Из тысячи миллиардеров, около сотни прописаны на территории Конфедерации.

По мнению У.Мадера, речь идет о "монополизации богатства, до этого никогда не виданного в истории". Эксперт видит в этом угрозу нарастающего давления на средний класс. Самая большая концентрация богачей в Швейцарии отмечена в кантонах на западе и севере страны.

Всего в рамках исследования также были изучены привычки людей, на счету которых лежит не менее 100 млн франков /примерно столько же в долларах/, проведены более сотни интервью.