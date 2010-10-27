ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Встреча Путина и Азарова: ядерный результат», в котором пишет - соглашение о создании СП по производству атомного топлива должно было стать ключевым во время визита Владимира Путина в Украину. Но стороны только очертили рамки будущего предприятия…

http://delo.ua/biznes/kompanii/jadrenoe-146819/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Премьер-министр сообщил, кто подрывает курс гривни», в котором пишет - Николай Азаров считает, что Юлия Тимошенко провоцирует панику вокруг курса гривни. Теперь, если курс национальной валюты упадет, в этом будет виновата Тимошенко?..

http://delo.ua/vlast/politika/premer-ministr-soobcshil-kto-podryvaet-kurs-grivni-146779/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Министерство сдало оборону», в котором пишет – последнее препятствие для проведения конкурса по продаже частот для развития связи третьего поколения (3G) снято. Нацкомиссия по вопросам регулирования связи заявила, что Министерство обороны согласится на проведение конкурса, даже если из госбюджета не будут выделены все необходимые для конверсии частот средства. Конкурс может состояться в первой половине следующего года. Но теперь, после объединения "Киевстара" и "Украинских радиосистем", а также ввиду приватизации "Укртелекома", число претендентов на частоты снизится. Это должно уменьшить стоимость лицензий до уровня, который будет интересен не только GSM-, но и CDMA-операторам, а также инвестфондам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1529651

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Данные не даны», в котором пишет – проверка Госфинуслуг показала, что в реестре финансовых учреждений отсутствует информация о 1,5 тыс. подразделений страховых компаний, кредитных союзов и ломбардов. В течение пяти месяцев комиссия обещает устранить все выявленные нарушения, но они уже сейчас могут усложнить перелицензирование компаний. Участники рынка заявили о создании угрозы прекращения работы учреждений на рынке и предупредили о вероятности судебных тяжб с государством…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1529645

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Труд заслужил поощрение» пишет – неожиданное увеличение средней зарплаты в сентябре на 3% – до 2349 грн. – позволило полностью перекрыть официальную инфляцию. Общие темпы роста окладов могли быть выше, если бы не существенное их снижение у чиновников и банкиров. В октябре-ноябре эксперты ожидают умеренные темпы роста зарплат, а в декабре – резкое ускорение до 2700 грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1529636

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Пусть лучше сгниет» пишет – правительство продолжает убивать сельхозпроизводителей своей непродуманной политикой на рынке зерна. До сих пор не начат прием заявок на экспортные поставки у трейдеров, что привело к параличу рынка зерновых в целом…

http://markets.eizvestia.com/pust-luchshe-sgniet

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Строителям обещают деньги» пишет – застройщики, участвующие в госпрограмме по завершению домов высокой степени готовности, могут получить финансирование в размере 625 млн. грн. под 10-12% годовых от государственных банков. Главное условие предоставления денег — поддержка Национального банка, который пока только начал разрабатывать соответствующую программу…

http://markets.eizvestia.com/stroitelyam-obeshhayut-dengi

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Украина глубоко в кредите» пишет – Украина заняла 13-е место в рейтинге стран с самыми быстрорастущими кредитами. Каждый украинец должен кредиторам уже более $800…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/27/020941.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «У кого из украинских политиков самые дорогие наручные часы?» пишет – украинские политики по дороговизне "ручных будильников" обогнали даже президента России с его «дешевкой» за $32 тысячи. И впереди всех – киевский мэр Леонид Черновецкий…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/27/021752.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации ««Скорые» за полтора миллиона в кортеж Януковича не отдадут» пишет – «Тойоты» купили для «Феофании», пояснили в ГУДе…

http://www.segodnya.ua/news/14188124.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговый кодекс: кто заплатит за недвижимость?» пишет – Налоговый кодекс не только сокращает налоги, но и вводит новые. Наиболее неоднозначным среди них является налог на недвижимость. По теории, он один из наиболее фискально-эффективных, однако, в Украине, как это обычно бывает, все складывается иным образом...

https://economics.unian.net/rus/detail/64326

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Расчеты с Россией в рублях. А почему не в гривне?..» пишет – на заседании межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 27 октября в Киеве рассмотрят вопрос о возможности взаимных расчетов Украины и России в рублях. Чем это может обернуться для Украины и почему бы не "взаимнорассчитываться" в гривне?..

https://economics.unian.net/rus/detail/64374

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Квартиры уходят, цены стоят» пишет – продажи квартир в Москве и области растут бешеными темпами, а цены стоят - такой вывод можно сделать из отчета одного из крупнейших девелоперов России. Аналитики по недвижимости, правда, с этим не согласны…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248491/kvartiry_uhodyat_ceny_stoyat

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Биржевая система Миловидова» пишут – Федеральная служба по финансовым рынкам России начала мониторинг нестандартных сделок на биржах. За два месяца ФСФР выявила сотни подозрительных сделок, из которых несколько десятков могут признать манипулированием…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248495/birzhevaya_sistema_milovidova

* * *

Издание «Известия» в публикации «Три веселых цифры» пишет – в России «Красивые» регистрационные знаки на автомобиль выставят на электронные торги…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3147679/

(УНИАН)