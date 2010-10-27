Еврокомиссар считает нормальным, что план по отмене виз для Украины будет без автоматизма

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ не видит ничего неожиданного в том, что План действий по отмене виз для Украины не будет предусматривать автоматизма.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение, принятое 25 октября Советом иностранных дел ЕС.

“Это относится к компетенции стран-членов принимать решение. В случаях Сербии или других двух стран, Албании, Боснии и Герцеговины, которые также ожидают получение безвизового режима, это в руках стран-членов, в руках Европейского парламента, и я не видел никакого автоматизма здесь, поэтому и не может быть, соответственно, какого-то автоматизма по отношению к странам-участницам “Восточного партнерства”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденным 25 октября выводам о “Восточном партнерстве”, План действий будет двухфазным и будет содержать два типа контрольных показателей: предварительные показатели в сфере рамочной политики (законодательство и планирование), а также более специфические показатели в сфере эффективной и постоянной реализации законодательных изменений на практике.

Проект Плана действий должен принять к сведению оценки экспертов, полученные во время подготовительной стадии визового диалога, а также будет сопровождаться предварительной оценкой последствий возможной будущей либерализации визового режима.

Еврокомиссия будет информировать Совет ЕС о выполнении первого списка контрольных показателей (в сфере рамочной политики) с тем, чтобы принять решение о переходе к оценке соответствия второму списку более специфических контрольных показателей.

При этом Евросоюз не обещает автоматизма при отмене краткосрочных виз.

Украина и Евросоюз начали переговоры о либерализации визового режима в декабре 2008 года. В мае нынешнего года стороны договорились о предоставлении Украине Плана действий по отмене визового режима, который стороны планируют одобрить на саммите Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе.