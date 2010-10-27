Президент не подпишет изменения в закон о госзакупках без согласования с МО - Акимова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не подпишет изменения к закону о государственных закупках, если они не будут согласованы с международными организациями.

Об этом в комментарии УНИАН сказала первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Пока не будут урегулированы все замечания с международными организациями, закон не будет подписан Президентом», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон «Об осуществлении государственных закупок».

Кабинет министров на заседании 4 октября одобрил ряд изменений к данному закону. Как сообщил министр экономики Василий ЦУШКО, в частности, предлагается вывести из-под действия закона Аграрный фонд и Госрезерв. Также предприятиям будет разрешено использовать собственные средства без применения норм закона о госзакупках. Также предлагается дать возможность областным управлениям экономики самостоятельно принимать решение о проведении тендеров государственными учреждениями, в частности, закупок у одного участника.

В.ЦУШКО подчеркнул, что эти изменения будут согласованы со Всемирным банком и Европейской Комиссией, после чего законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

По его словам, что предложенные изменения позволяют децентрализовать и декриминализировать проведение процедур государственных закупок.

Еврокомиссия и Всемирный банк высказали ряд замечаний к изменениям к закону, в частности касающиеся предоставления права проведения закупок у одного участника с государственными монополиями (Аграрный фонд и Госрезерв).

26 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на пресс-конференции в Виннице, что в изменениях к закону о госзакупках речь идет об уточнении характера тендерных процедур для определенного вида закупок.

«Всемирный банк действительно высказал ряд замечаний, но речь вовсе не идет об отмене тендерных процедур, речь идет об уточнении характера тендерных процедур для определенного вида закупок», - сказал премьер-министр.