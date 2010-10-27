Главное за 27 октября (день)
Новости дня
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Главными новостями первой половины дня стали сообщения о переговорах Азарова и Путина по газовым вопросам, решение суда в пользу Фонда госимущества по Лугансктепловозу, данные Госкомстата о росте занятости в Украине...
Фонд оплаты труда в сентябре составил 25,9 млрд. грн.
В Украине размер фонда оплаты труда в сентябре 2010 года составил 25,884 млрд. грн., в январе-сентябре т.г. – 217,079 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, по итогам сентября т.г. количество занятых граждан составило 10,713 млн. человек, что на 0,5% больше, чем августе. В частности, в сентябре данный показатель был самым высоким в Киеве (1,23 млн. человек), Донецкой (1,146 млн.) и Днепропетровской (929,2 тыс.) областях, самым низким – в Севастополе (85,4 тыс.), Черновицкой (139,1 тыс.) и Тернопольской (181,7 тыс.) областях.
Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, по итогам сентября составило 40,1 тыс. человек, что на 26,6% меньше, чем в августе. В режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам в сентябре работало 466,6 тыс. украинцев – на 12,1% меньше, чем в августе.
Нефть. Газ
Азаров предложит Путину пересмотреть газовые договоры
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ намерен поднять вопрос о необходимости пересмотра газовых контрактов, в частности, сокращении базовой цены в формуле расчета стоимости газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.
«Прежде всего, мы подтвердим российским партнерам прямо выдвинутую позицию о том, что действующее соглашение на поставку газа в Украину не может нас устраивать. Реалии рынка изменились, а поэтому и базовое значение в формуле по определению цены требует пересмотра», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что Украина присоединилась к Европейской энергетической хартии и приняла закон о рынке газа.
«Таким образом, изменилась и международная правовая, и внутренняя законодательная база, которые учитываются при составлении и выполнении соглашений о поставках и транзите газа. Таким образом, соглашение, подписанное прошлым правительством, сейчас не соответствует действующему законодательству Украины, и это реальность, которую нельзя проигнорировать. Нужно искать компромисс, и с учетом возобновленного уровня взаимопонимания и взаимного доверия с Россией уверен, что компромисс мы найдем", - сказал премьер-министр.
Азаров предлагает определить объемы потребления, поставок и транзита газа на 20 лет
Европейский Союз, Россия и Украина должны определить объемы потребления, поставок и транзита газа на ближайшие 20 лет.
Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Он отметил, что в скором времени должна состояться трехсторонняя встреча представителем ЕС, России и Украины для обсуждения газовых вопросов, в частности, модернизации украинской ГТС.
«Трехстороннее сотрудничество может стать долгосрочным и продуктивным, если мы определимся, какие объемы газа будет потреблять Европа в течение следующих двух десятилетий, какие объемы поставок обеспечит Россия и какие объемы транзита может осуществить Украина. Все мы будем знать, куда идти и куда вкладывать деньги. Будем работать уверенно, ритмично, во всяком случае, 20 лет», – сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что совместная работа ЕС, России и Украины на газовых рынках будет гарантией бесперебойных поставок газа в Европу через Украину.
Промышленность
Суд поддержар Фонд госимущества по «Лугансктепловозу». Договор расторгнут
Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о расторжении договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».
Об этом заявил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.
«Суд принял решение в нашу сторону», – сказал он.
При этом А.РЯБЧЕНКО уточнил, что решение суда было вынесено на прошлой неделе.
По словам главы Фонда госимущества, скорее всего, ответчик по этому иску – «Брянский машзавод» будет подавать апелляцию.
Агро
В Украине будут созданы межрегиональные балансы продовольствия - поручение Азарова
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министерствам совместно с региональными властями создать межрегиональные балансы продовольствия.
Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.
«Я ставлю задачу создать межрегиональные балансы продовольствия и определить перспективную специализацию регионов, в которую государство будет вкладывать ресурсы и привлекать инвестиции», – сказал Н.АЗАРОВ.
В этих балансах, отметил премьер-министр, должна быть учтена перспектива производства продукции, мировые экспортные прогнозы, прогноз министерства сельского хозяйства США и прогнозы соседних с Украиной стран.
Связь
Канада инвестирует 350 млн. дол. в украинский спутник к Евро-2012
Канада планирует инвестировать 350 млн. канадских долларов в создание первого украинского спутника, который будет обслуживать все телекоммуникационные проекты во время Евро-2012.
Как сообщает РАР, об этом сказал посол Украины в Канаде Игорь ОСТАШ во время своего пребывания во Львове вместе с канадским премьер-министром.
По данным агентства, создание спутника должно стать одной из частей украинско-канадского проекта, направленного на мирное освоение космоса.
„Мы благодарны канадским партнерам за реализацию такого важного проекта. Канада инвестирует серьезные средства, более 350 млн. канадских долларов, на строительство первого украинского спутника”, - сказал И.ОСТАШ.
Транспорт
ГАИ с 1 ноября начнет штрафовать водителей мопедов за отсутствие прав
Госавтоинспекция с 1 ноября начнет штрафовать водителей мопедов, которые не имеют прав на транспортное средство и документов о его регистрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам во время прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине» заявил начальник Государственного Департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВЫЙ.
«Закон этого требует. Если мы ввели регистрацию транспортного средства и получение владельцем удостоверения водителя категории А1, штрафные санкции за отсутствие будут такие же, как и при отсутствии прав на другие транспортные средства», - сказал начальник ГАИ.
При этом он напомнил, что 1 ноября заканчивается так называемая упрощенная система регистрации мопедов, когда его владелец мог поставить на учет в ГАИ транспортное средство, обратившись в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением.
После этой даты мопеды будут ставиться на учет на общих условиях, как это делается для владельцев мотоциклов и автомобилей.