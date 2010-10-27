Главное за 27 октября (день)

Новости дня

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Главными новостями первой половины дня стали сообщения о переговорах Азарова и Путина по газовым вопросам, решение суда в пользу Фонда госимущества по Лугансктепловозу, данные Госкомстата о росте занятости в Украине...

Фонд оплаты труда в сентябре составил 25,9 млрд. грн.

В Украине размер фонда оплаты труда в сентябре 2010 года составил 25,884 млрд. грн., в январе-сентябре т.г. – 217,079 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по итогам сентября т.г. количество занятых граждан составило 10,713 млн. человек, что на 0,5% больше, чем августе. В частности, в сентябре данный показатель был самым высоким в Киеве (1,23 млн. человек), Донецкой (1,146 млн.) и Днепропетровской (929,2 тыс.) областях, самым низким – в Севастополе (85,4 тыс.), Черновицкой (139,1 тыс.) и Тернопольской (181,7 тыс.) областях.

Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, по итогам сентября составило 40,1 тыс. человек, что на 26,6% меньше, чем в августе. В режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам в сентябре работало 466,6 тыс. украинцев – на 12,1% меньше, чем в августе.

Нефть. Газ

Азаров предложит Путину пересмотреть газовые договоры

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ намерен поднять вопрос о необходимости пересмотра газовых контрактов, в частности, сокращении базовой цены в формуле расчета стоимости газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Прежде всего, мы подтвердим российским партнерам прямо выдвинутую позицию о том, что действующее соглашение на поставку газа в Украину не может нас устраивать. Реалии рынка изменились, а поэтому и базовое значение в формуле по определению цены требует пересмотра», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина присоединилась к Европейской энергетической хартии и приняла закон о рынке газа.

«Таким образом, изменилась и международная правовая, и внутренняя законодательная база, которые учитываются при составлении и выполнении соглашений о поставках и транзите газа. Таким образом, соглашение, подписанное прошлым правительством, сейчас не соответствует действующему законодательству Украины, и это реальность, которую нельзя проигнорировать. Нужно искать компромисс, и с учетом возобновленного уровня взаимопонимания и взаимного доверия с Россией уверен, что компромисс мы найдем", - сказал премьер-министр.

Азаров предлагает определить объемы потребления, поставок и транзита газа на 20 лет

Европейский Союз, Россия и Украина должны определить объемы потребления, поставок и транзита газа на ближайшие 20 лет.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что в скором времени должна состояться трехсторонняя встреча представителем ЕС, России и Украины для обсуждения газовых вопросов, в частности, модернизации украинской ГТС.

«Трехстороннее сотрудничество может стать долгосрочным и продуктивным, если мы определимся, какие объемы газа будет потреблять Европа в течение следующих двух десятилетий, какие объемы поставок обеспечит Россия и какие объемы транзита может осуществить Украина. Все мы будем знать, куда идти и куда вкладывать деньги. Будем работать уверенно, ритмично, во всяком случае, 20 лет», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что совместная работа ЕС, России и Украины на газовых рынках будет гарантией бесперебойных поставок газа в Европу через Украину.

Промышленность

Суд поддержар Фонд госимущества по «Лугансктепловозу». Договор расторгнут

Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о расторжении договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Об этом заявил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Суд принял решение в нашу сторону», – сказал он.

При этом А.РЯБЧЕНКО уточнил, что решение суда было вынесено на прошлой неделе.

По словам главы Фонда госимущества, скорее всего, ответчик по этому иску – «Брянский машзавод» будет подавать апелляцию.

Агро

В Украине будут созданы межрегиональные балансы продовольствия - поручение Азарова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министерствам совместно с региональными властями создать межрегиональные балансы продовольствия.

Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Я ставлю задачу создать межрегиональные балансы продовольствия и определить перспективную специализацию регионов, в которую государство будет вкладывать ресурсы и привлекать инвестиции», – сказал Н.АЗАРОВ.

В этих балансах, отметил премьер-министр, должна быть учтена перспектива производства продукции, мировые экспортные прогнозы, прогноз министерства сельского хозяйства США и прогнозы соседних с Украиной стран.

Связь

Канада инвестирует 350 млн. дол. в украинский спутник к Евро-2012

Канада планирует инвестировать 350 млн. канадских долларов в создание первого украинского спутника, который будет обслуживать все телекоммуникационные проекты во время Евро-2012.

Как сообщает РАР, об этом сказал посол Украины в Канаде Игорь ОСТАШ во время своего пребывания во Львове вместе с канадским премьер-министром.

По данным агентства, создание спутника должно стать одной из частей украинско-канадского проекта, направленного на мирное освоение космоса.

„Мы благодарны канадским партнерам за реализацию такого важного проекта. Канада инвестирует серьезные средства, более 350 млн. канадских долларов, на строительство первого украинского спутника”, - сказал И.ОСТАШ.

Транспорт

ГАИ с 1 ноября начнет штрафовать водителей мопедов за отсутствие прав

Госавтоинспекция с 1 ноября начнет штрафовать водителей мопедов, которые не имеют прав на транспортное средство и документов о его регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам во время прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине» заявил начальник Государственного Департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВЫЙ.

«Закон этого требует. Если мы ввели регистрацию транспортного средства и получение владельцем удостоверения водителя категории А1, штрафные санкции за отсутствие будут такие же, как и при отсутствии прав на другие транспортные средства», - сказал начальник ГАИ.

При этом он напомнил, что 1 ноября заканчивается так называемая упрощенная система регистрации мопедов, когда его владелец мог поставить на учет в ГАИ транспортное средство, обратившись в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением.

После этой даты мопеды будут ставиться на учет на общих условиях, как это делается для владельцев мотоциклов и автомобилей.