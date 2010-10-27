Кабмин одобрил концепцию интегрированного управления границами
Кабинет министров Украины одобрил концепцию интегрированного управления границами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель Администрации Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН.
По его словам, эта концепция подготовлена в рамках диалога о введении безвизового режима с Европейским Союзом.
«Концепция четко определяет деятельность всех субъектов, которые являются участниками этой концепции», - сказал Н.ЛИТВИН.
По его словам, на базе концепции в течение месяца должен быть разработан соответствующий план мероприятий.
Н.ЛИТВИН объяснил, что план мероприятий, скорее всего, будет действовать до 2015 года, поскольку будет привязан к действующей сейчас программе развития и реконструкции государственной границы.
В частности, концепция включает в себя совершенствование законодательства относительно пограничного движения. Н.ЛИТВИН отметил, что концепция должна привести процедуры и стандарты на пунктах пропуска к стандартам Европейского Союза.
Кроме того, для граждан, которые часто пересекают границу, этот процесс будет автоматизирован. В частности, будет введена электронная карточка со всеми необходимыми для пересечения границы данными гражданина.
«С одной стороны, мы обеспечиваем безопасность, а с другой - мы должны создавать благоприятные условия для законопослушных участников пограничного движения», - отметил Н.ЛИТВИН.