Кабмин одобрил изменения к закону о столице

Кабинет министров Украины одобрил изменения к Закону «О столице Украины – городе-герое Киеве».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Речь идет о перерегистрации органов управления в районах города Киева, поскольку были сделаны с правовой точки зрения некорректные действия. Они были зарегистрированы с разным статусом», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, часть этих органов имела статус органов государственной власти, другая часть - государственных органов и органов местного самоуправления.

Как отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, в Киеве не было единой системы управления городом. «Поэтому это приводится в соответствие. Это все ликвидируется и по-новому регистрируется», - сказал министр.

Он уточнил, что эти органы будут зарегистрированы как органы государственной власти.