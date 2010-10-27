МИД Украины надеется расширить зону малого приграничного движения с ЕС

Министерство иностранных дел Украины надеется расширить зону малого приграничного движения с соседними странами ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН на круглом столе ”Шенгенские консульства в оценках и рейтингах: итоги общественного мониторинга выдачи виз стран-членов ЕС гражданам Украины”.

“Мы очень надеемся, что нам удастся в ближайшее время вместе с нашими друзьями и коллегами с ЕС поднять вопрос о возможности расширения зоны малого приграничного движения. Сейчас действует формула 30 +, мы надеемся, что в будущем можем перейти на более серьезную формулу, например 50+, таким образом позволив нашим гражданам, проживаючим в приграничных областях, практически свободно передвигаться”, - сказал он.

П.КЛИМКИН напомнил, что на сегодняшний день Украина подписала соглашение о малом приграничном движении с Польшей, Словакией и Венгрией. Дипломат констатировал, что эти соглашения “очень хорошо функционируют”. “На сегодняшний день почти нет случаев нарушения этих соглашений”, - добавил П.КЛИМКИН.