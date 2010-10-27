Кабмин утвердил новый порядок привлечения общественности к формированию госполитики

Кабинет министров Украины одобрил порядок проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра Александра ЛАВРИНОВИЧА, соответствующий проект правительственного постановления был разработан Минюстом и принят 27 октября на заседании правительства.

А.ЛАВРИНОВИЧ пояснил, что потребность принять новый порядок привлечения общественности к формированию и реализации государственной политики возникла в связи с проблемами, о которых заявляли общественные советы при органах исполнительной власти после принятия постановлений Кабинета министров Украины от 26 ноября 2009 года “О дополнительных мерах по обеспечению участия общественности в формировании и реализации государственной политики” и от 6 января 2010 года “Об утверждении Порядка привлечения граждан к формированию и реализации государственной политики”.

Оказалось, что отдельные положения этих постановлений, в частности, порядок формирования общественных советов при органах исполнительной власти, не нашли поддержки у подавляющего большинства общественности, поскольку они делают невозможной процедуру формирования таких советов.

К подготовке и обсуждению этих документов совсем не привлекались органы исполнительной власти и общественность, а тексты их проектов не обнародовались ни на одном из официальных веб-сайтов органов исполнительной власти.

Министр юстиции также сообщил, что в ходе разработки нового постановления Кабинета министров документ был доработан с учетом предложений представителей институтов гражданского общества, высказанных ими во время консультаций 13 мая 2010 года.

Постановлением Кабмина определены основные требования к организации и проведению органами исполнительной власти консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики и введения демократического порядка формирования общественных советов при центральных и местных органах исполнительной власти.

В частности, постановлением утвержден порядок проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики, а также типовое положение об общественном совете при министерстве, другом центральном органе исполнительной власти, Совете министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации.

Кроме этого, министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским, районным, районным в городах Киеве и Севастополе государственным администрациям поручается принять меры для проведения в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого постановления учредительных собраний с участием институтов гражданского общества для образования общественных советов при центральных и местных органах исполнительной власти и обеспечить их функционирование.