ДТЭК профинансировала ремонт отделения Петропавловской райбольницы

ДТЭК профинансировала ремонт отделения интенсивной терапии Петропавловской районной центральной больницы на сумму 0,5 млн. грн.

Об этом сообщили в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК.В сообщении отмечается, что капитальный ремонт помещения осуществлен в рамках Программы социального партнерства между ДТЭК, ОАО «Павлоградуголь» (ДТЭК) и Петропавловской райгосадминистрацией. На реализацию этого проекта в 2010 году Компания направила 500 тыс. грн.

Помимо проведения капитального ремонта, отделение оснастили новым медицинским оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции легких «Shangrila», прикроватным кардиомонитором MEС-1000 и хирургическими операционными столами.

В департаменте отметили, что в отделении интенсивной терапии проходят курс восстановления и поддержания жизненно важных функций организма жители Петропавловского района после тяжелых отравлений, травм, ожогов, операций, находящиеся в коматозных состояниях. В течение года медицинский персонал отделения, состоящий из 13 работников, оказывает помощь порядка 200 пациентам.

Из-за недостатка финансирования практически 20 лет в отделении не проводился даже косметический ремонт. Капитальный ремонт был начат в июле текущего года и продлился 3,5 месяца.

Справка УНИАН. Договор о социальном партнерстве между ДТЭК, ОАО «Павлоградуголь» и руководством Петропавловского района был подписан в 2008 году. За три года работы Программы в социальную сферу района угледобывающим объединением было направлено порядка 1 млн 451 тыс. грн.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).