Главное на 27 октября (вечер)

Украинско-российские договоренности

Украина и Россия подписали соглашение участников совместного предприятия в авиационной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение было подписано по окончании седьмого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, которое прошло сегодня в Киеве.

В частности генеральный директор госпредприятия «Антонов» Дмитрий КИВА и президент, председатель правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (Российская Федерация) подписали соглашение участников совместного предприятия между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ГАК «Антонов».

Украина надеется, что соглашение с Россией о транзите нефти будет подписано в течение месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил сегодня журналистам.

Он также отметил, что на сегодняшний день обсуждается вопрос о транзите 25 млн. тонн в год, и соглашение будет рассчитано на 5 лет.

"Мы разговариваем с партнерами о том, чтобы увеличить транзит до 25 миллионов тонн и заключить соглашение на пять лет", - сказал Ю.БОЙКО.

Топливная компания «Россатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня по итогам заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили в компании «ТВЭЛ», документом закреплена договоренность о том, что завод мощностью по урану в 400 тонн в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2013 году при условии ускоренного выбора украинской стороной площадки для размещения предприятия, разработки ТЭО и проекта. Кроме того, в соглашении отмечается важность своевременного соглашения украинской стороной лицензий и разрешений компетентных органов на строительство, квалификацию и эксплуатацию предприятия. В ближайшее время планируется также утверждение и подписание в атомных ведомствах обеих стран расширенного плана мероприятий по реализации проекта, а также начала создания и регистрации СП, в котором украинская уполномоченная организация будет владеть пакетом акций в размере 50% +1.

В подписанном сегодня соглашении «ТВЭЛ» подтверждает намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, обучать персонал и квалифицировать завод.

Кроме того, «ТВЭЛ» обеспечит доступ украинской организации к частичному финансированию проекта, а также будет поставлять на завод все недостающие до момента локализации компоненты и комплектующие ядерного топлива. Также «ТВЭЛ», согласно документу, обещает обеспечить производство услугами по обогащению урана из России. В соглашении также отмечена возможность в перспективе поставок продукции завода на рынки третьих стран.

Финансы

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября т.г. составил 404 млрд. 301 млн. 041,08 тыс. грн. или 51 млрд. 090 млн. 041,20 тыс. долл., что на 5,8% больше показателя на конец августа 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 256 млрд. 195 млн. 000,97 тыс. грн. (63,37% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 32 млрд. 374 млн. 423,56 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 148 млрд. 106 млн. 040,11 тыс. грн. (36,63%), или 18 млрд. 715 млн. 617,64 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец сентября т.г. составил 306 млрд. 989 млн. 331,79 тыс. грн. (75,93%), или 38 млрд. 793 млн. 117,04 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 172 млрд. 769 млн. 769,60 тыс. грн. (42,73%), или 21 млрд. 832 млн. 282,75 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 134 млрд. 219 млн. 562,19 тыс. грн. (33,20%), или 16 млрд. 960 млн. 834,29 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 97 млрд. 311 млн. 709,29 тыс. грн. (24,07%), или 12 млрд. 296 млн. 924,16 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 83 млрд. 425 млн. 321,37 тыс. грн. (20,63%), или 10 млрд. 542 млн. 140,81 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 886 млн. 477,92 тыс. грн. (3,43%), или 1 млрд. 754 млн. 783,35 тыс. долл.

На протяжении января-сентября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тыс. грн. (27,18%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением, а также в результате получения первого транша кредита МВФ стенд-бай 2010 в размере 1,25 млрд. СПЗ и выпуска еврооблигаций 2010 года на сумму 2 млрд. долл.

При этом государственный внешний долг вырос на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тыс. грн. (27,11%), государственный внутренний долг вырос на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тыс. грн. (47,38%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тыс. грн. (7,04%).

Решение по поводу вопроса о докапитализации «Банка Надра» и «Родовид Банка» будет принято до конца текущего месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ журналистам в среду.

«До конца месяца будет принято решение, будут озвучены результаты аудиторской проверки и сразу будет принято решение о сроке докапитализации», - сказал С.АРБУЗОВ, при этом он уточнил, что речь идет о «Банке Надра» и «Родовид Банке».

ДТЭК, ведущая частная топливно-энергетическая компания Украины, сегодня выплатила проценты в размере 23 млн. 986,750 тыс. долл. по своему выпуску пятилетних еврооблигаций номинальной стоимостью 500 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций компании.

В сообщении отмечается, что данный выпуск являлся крупнейшим за всю историю Украины негосударственным дебютным выпуском облигаций и первым отечественным корпоративным выпуском с 2007 года. Ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых с выплатами два раза в год.

Выпуск еврооблигаций ДТЭК являлся предложением с привязкой к доллару США, предназначенный для квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми согласно Положению S и Правилу 144A Закона США о ценных бумагах от 1933 г.

Объем чистых страховых выплат украинских страховщиков по итогам I полугодия 2010 года составил 2 млрд. 474,2 млн. грн., что на 15,2% меньше показателя января-июня 2009 года (2 млрд. 916,7 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

По данным комиссии, валовые страховые выплаты в I полугодии этого года против показателя января-июня 2009 года уменьшились на 20% - до 2 млрд. 619,4 млн. грн. При этом страховые выплаты по рисковым видам страхования составили – 2 млрд. 594,9 млн. грн., по страхованию жизни – 24,5 млн. грн.

По данным комиссии, уровень валовых страховых выплат снизился с 34,4% по итогам января-июня 2009 года до 27,2% в I полугодии 2010 года, уровень чистых страховых выплат в январе-июне 2010 года составил 44,3% против 46,2% по итогам января-июня 2009 года.

Структура валовых страховых выплат по итогам I полугодия 2010 года была следующей: добровольное страхование имущества – 1 млрд. 794,1 млн. грн. (69%), добровольное личное страхование – 397,5 млн. грн. (15%), негосударственное обязательное страхование – 390,8 млн. грн. (15%), страхование жизни – 24,5 млн. грн. (1%), добровольное страхование ответственности – 11,9 млн. грн. (меньше 1%), государственное обязательное страхование – 0,6 млн. грн.

Структура валовых страховых выплат по видам страхования на конец I полугодия 2010 года была следующей: автострахование (ОСАГО, КАСКО) – 1 млрд. 302,7 млн. грн. (50%), страхование финансовых рисков – 627,8 млн. грн. (24%), медицинское страхование – 322 млн. грн. (12%), страхование кредитов – 74,7 млн. грн. (3%), страхование имущества – 84,7 млн. грн. (3%), страхование медицинских расходов – 41,4 млн. грн. (2%), страхование от огневых рисков – 45,1 млн. грн. (2%), «Зелена карта» - 31,4 млн. грн. (1%), страхование жизни – 24,5 млн. грн. (1%), другие виды страхования – 65 млн. грн. (2%).

Министерство юстиции утвердило порядок ведения Реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал приказ о внесении изменений во Временный порядок ведения Реестра прав собственности на недвижимое имущество в редакции от 28 января 2003 года. Приказ Министерства юстиции разработан в связи с изменениями, которые состоялись в законодательном регулировании отношений, связанных с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество.

Обновленный порядок ведения Реестра прав собственности на недвижимое имущество определяет процедуру внесения информации в Реестр прав собственности на недвижимое имущество, а также поиска и предоставления информации из него.

Так, в частности, определен порядок предоставления информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество. Приказом Минюста установлено, что информационная справка из Реестра прав будет изготовляться на бланке соответствующего БТИ. При формировании выдержки из Реестра обязательно будет указываться фамилия, имя, отчество регистратора и руководителя БТИ. При этом, за поставками, хранением, учетом и отчетностью о расходовании специальных бланков для выдачи выдержек о государственной регистрации прав, выдержек из Реестра прав и свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество будет осуществляться строгий контроль.

Приказом также определена необходимость перенесения записей с бумажных носителей в Реестр прав собственности на недвижимое имущество. Такие записи в Реестр будут переноситься регистраторами БТИ.

В новой редакции Временного положения определяются полномочия регистратора бюро технической инвентаризации относительно осуществления государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество; перечень документов, необходимых для проведения государственной регистрации прав, и требования к таким документам; четкая последовательность действий регистратора относительно проведения государственной регистрации прав и тому подобное.

Киевская городская государственная администрация совместно с коммунальными предприятиями увеличила свою долю в капитале банка «Хрещатик» с 23,7037% до 25% + 1 акция.

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, на собрании акционеров, которое состоялось 27 октября т.г., были утверждены результаты закрытой допэмиссии акций на 200 млн. грн. (номинал одной акции 1144 гривны).

В сообщении указывается, что после завершения подписки «структура акционерного капитала несколько изменилась: доля Главного финансового управления КГГА (вместе с коммунальными предприятиями) выросла до уровня 25% + 1 акция; доля ООО «Укрфинком» — уменьшилась до уровня 37,6724%». Изменения в структуре акционеров объясняются тем, что «последствия финансового кризиса не позволили всем акционерам осуществить взносы на полный объем объявленной дополнительной эмиссии».

После завершения соответствующей регистрации уставный капитал банка будет увеличен до 817,96 млн. грн.

Также на собрании 27 октября были переизбраны на следующий срок состав наблюдательного совета (НС), кроме двух человек, и его председатель Андрей ГЕРАСИМЕНКО. Прекращены полномочия как членов НС Игоря ДВОРЕЦКОГО и Виталия ЛАВРИНЕНКО. Новыми членами НС избраны представитель Главного финансового управления КГГА Руслан КРАМАРЕНКО и представитель ООО «Маркет Инвест Групп» Алексей ГОРАК.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9520 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9475/7,9530 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9480/7,9530 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2595/0,2598 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2599/0,2601 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2597/0,2599 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 30,66 рублей за доллар (+0,2950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3770/1,3875 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9535/10,9645 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9740/10,9875 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились – 10,9620/10,9750 грн./евро.

Сельское хозяйство

Украина уже экспортировала более 5 млн. тонн зерновых. Об этом, открывая заседание правительства 27 октября, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает АПК-Информ.

«В текущем году из Украины уже экспортировано более 5 млн. тонн зерна», - сказал Н.Азаров.

По его словам, аграрии уже смогли получить неплохие средства для проведения осенних и весенних полевых работ. «Зернотрейдеры могли реализовать свои интересы в той мере, в какой позволил урожай нынешнего года», - отметил Н.Азаров.

Премьер-министр отметил, что квотирование экспорта стратегической для государства продукции в таких условиях - это абсолютно цивилизованная практика, вполне понимают и поддерживают зарубежные партнеры Украины.

(УНИАН)