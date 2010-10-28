Янукович назначил Клюева главой комиссии по сотрудничеству Украины и Китая

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 979/2010 “с целью реализации Совместного заявления Украины и Китайской Народной Республики относительно всестороннего повышения уровня украинско-китайских отношений дружбы и сотрудничества от 2 сентября 2010 года и в соответствии с пунктом 3 статьи 106 Конституции Украины” назначил первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА председателем Украинской части Комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китайской Народной Республикой.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим указом заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК назначен первым заместителем председателя Украинской части Комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китайской Народной Республикой.

Председателю Украинской части Комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китайской Народной Республикой поручено внести в месячный срок предложения относительно персонального состава Украинской части Комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китаем.