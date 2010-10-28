Анонс на 28 октября

* Официальный визит в Украину Президента Азербайджанской Республики И.Алиева.

* Состоится пленарное заседание VІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

* Состоится традиционная конференция, проводимая международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, для представителей украинского финансового сообщества. Участники: Дэвид Хеслам, директор, Суверенная аналитическая группа по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой, Fitch Ratings, Лондон; Николай Лукашевич, CFA, старший директор, глава Отдела корпораций, Россия/СНГ, Fitch Ratings, Москва; Пабло Маццини, старший директор, корпоративный сектор, Fitch Ratings, Лондон; Андрей Кравец, зам.министра Финансов Украины; Игорь Шумило, исполнительный директор по экономическим вопросам, НБУ; Елена Белан, главный экономист, Dragon Capital; Руслан Пионтковский, старший экономист, Всемирный банк; Елена Волошина, глава Представительства в Украине, IFC и др.

* Состоится Первый Украинский Налоговый Форум. В церемонии открытия примут участие: Александр Папаика, председатель ГНАУ; Макс Альер, постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине, Елена Волошина, председатель Представительства Международной финансовой корпорации в Украине, Татьяна Ефименко, зам..министра финансов Украины, Василий Волга, глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Наталия Королевская, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Владимир Щелкунов, президент УНКМТПП, Сергей Попов, Партнер, KPMG

* 11-00 - в медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы российско-украинских отношений. Итоги визита Путина в Украину». Участники: директор Института политического анализа и международных исследований, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Сергей Толстов, директор международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков, бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский (ул. Сретенская, 2/8). Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

* Пресс-конференция на тему: «Пересмотр Украиной и Россией «газовой формулы»». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук и эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.

* Пресс-конференция компании SAP на тему: "SAP в Украине: эффективные бизнес-решения и тенденции рынка". Участники: Владислав Мартынов, ген.директор SAP СНГ; Максим Матяш, ген.директор SAP в Украине, Грузии, Молдове.

* На Официальном веб-портале ФПУ начнется Интернет-конференция на тему: «Повышение пенсионного возраста для женщин - это гендерное равенство или пенсионный гнет?».

* Круглый стол на тему: "IPO украинских эмитентов: новые горизонты и перспективы". Участники: Барбара Георг, директор департамента, Отдел по листингу и услугам для эмитентов Deutsche Borse AG; Стефан Хёфер, вице-президент Deutsche Borse AG;- Елена Кучинская, юрист Baker & McKenzie; Андрей Дубецкий, исполнительный директор Представительства Варшавской Фондовой биржи в Киеве; Юлия Кирпа, старший юрист практики банковского и финансового права Vasil Kisil & Partners и др.

* Европейский Комиссар по вопросам торговли Карел де Гухт выступит с публичной речью в Дипломатической Академии (вход с 11.30). После выступления состоится пресс-конференция.

12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция руководства AvangardCo IPL по поводу размещения компанией пятилетних еврооблигаций на 200 млн. долларов. Участники: председатель Совета директоров AvangardCo IPL Олег Бахматюк и генеральный директор АvangardCo IPL Наталия Василюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 593-28-60. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция «Как изменится Киев в ближайшем будущем? Основные приоритеты Генерального плана и Стратегии развития города». Приглашены: зам.главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко; главный архитектор Киева Сергей Целовальник; руководитель Главного управления транспорта и связи Евгений Водовозов.

* Пресс-конференция на тему: «Инвестиции ЕБРР в украинский АПК: как использовать финансовые возможности?». Участники: Максим Мельничук, зам.министра АПК; Владимир Лапа, ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса; Мария Колесник, аналитик аграрного рынка.

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Банкротство физических лиц: перспективы внедрения в Украине». Организаторы - еженедельник «Зеркало недели» и ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP. Участники: народный депутат Украины Валерий Писаренко, Юрий Полунеев, член Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности; Сергей Панов, и.о.председателя правления «Укрсиббанка»; Владимир Хлывнюк, председатель правления банка «Финансы и кредит».

* Круглый стол на тему: “Новая архитектура бюджетной системы Украины: риски и возможности для экономического роста”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашенные: первый зам.главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета Николай Деркач, ген.директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина и др.

* При участии Премьер-министра Украины Николая Азарова и первого заместителя председателя КГГА Александра Попова состоится открытие после комплексной реконструкции улиц Здолбуновской и Сортировочной, а также запуск железнодорожной платформы «Левый берег».

* Конференция «Органическая переработка и сбыт. Киев 2010» в рамках выставки «Весь Мир Питания Украина 2010». Организаторы - Министерство аграрной политики Украины, Ассоциация производителей органической продукции «БИОЛан Украина», Опытный институт органического сельского хозяйства FIBL (Швейцария), Посольство Королевства Нидерландов в Украине, Международный центр органического сельского хозяйства Центральной и Восточной Европы «Экоконнект» (Германия), Международная организация Авалон (Нидерланды), Гримко Трейд Холланд (Украина), Международная выставка World Food.

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Состоятся публичные дебаты на тему: "Туризм - приоритетный сектор украинской экономики". Организаторы: Фонд «Эффективное управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: Евгений Глебовицкий, журналист, управляющий партнер консалтинговой компании pro.mova, Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций, Борис Колесников, вице-премьер министр по вопросам ЕВРО-2012, Ивица Чачиц, глава Marriott Hotels International Ltd. в Восточной Европе .

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