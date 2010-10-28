В Киеве 29 ноября состоится заседание украинско-российской межпарламентской комиссии

В Киеве 29 ноября состоится заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации.

Об этом сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН в среду после встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ, проинформировали УНИАН в пресс-службе украинского парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, во время этого заседания будет обсуждаться ряд актуальных вопросов относительно усиления сотрудничества в высокоинтеллектуальных отраслях: авиации, космоса, судоходства, энергетики, в частности атомной. Участники заседания также планируют обсудить вопросы активизации сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности, в образовании, науке и культуре.

В этот период, сказал В.ЛИТВИН, Украину посетит с визитом председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сергей МИРОНОВ.

Как сообщалось, В.ЛИТВИН 27-28 октября находится с официальным визитом в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ.

Председатель Верховной Рады Украины примет участие в 35-м пленарном заседании МПА СНГ и в международной межпарламентской конференции, посвященной председательству Республики Казахстан в ОБСЕ.