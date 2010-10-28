Курс НБУ на 28.10.10

Официальный курс НБУ на 28.10.10100 USD США – 791.1600 (27 октября – 791.1600)100 EUR – 1092.0381 (27 октября – 1100.6618)10 RUR – 2.5882 (27 октября – 2.6025)Учетные курсы банковских металлов на 28.10 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-105402.29(27 октября-105540.74)961 XAG 10 Серебро-1880.59 (27 октября-1857.64)962XPT10Платина-134338.97(27 октября-133943.39)964XPD10Палладий-49368.38 (27 октября-48023.41)

Официальный курс НБУ на 28.10.10 100 USD США – 791.1600 (27 октября – 791.1600) 100 EUR – 1092.0381 (27 октября – 1100.6618) 10 RUR – 2.5882 (27 октября – 2.6025) Учетные курсы банковских металлов на 28.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-105402.29(27 октября-105540.74) 961 XAG 10 Серебро-1880.59 (27 октября-1857.64) 962XPT10Платина-134338.97(27 октября-133943.39) 964XPD10Палладий-49368.38 (27 октября-48023.41)

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