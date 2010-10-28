Янукович и Алиев сегодня пообщаются «тет-а-тет»
09:42, 28 октября 2010Разное
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Сегодня в Украине с официальным визитом будет находиться Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в рамках визита запланированы церемония возложения главами двух государств Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и И.АЛИЕВЫМ венков к Могиле Неизвестного солдата (площадь Славы) и церемония памяти жертв Голодоморов в Украине.
После этого состоится встреча президентов Украины и Азербайджана «с глазу на глаз».
Также запланированы Второе заседание Совета президентов Украины и Азербайджанской Республики и церемония подписания двусторонних документов.
Кроме того, главы двух государств пообщаются с представителями средств массовой информации.
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