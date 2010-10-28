ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Путин отказался снизить цену на газ для Украины», в котором пишет - премьер-министру Николаю Азарову не удалось уговорить российского премьера Владимира Путина пойти на снижение цены на газ для Украины…

http://delo.ua/vlast/politika/putin-otkazalsja-snizit-cenu-na-gaz-ukrainy-146884/

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Также «Дело» публикует материал «У россиян забрали «Лугансктепловоз», в котором пишет - Хозяйственный суд Киева по требованию Фонда госимущества разорвал договор купли-продажи «Лугансктепловоза» российской компанией «Трансмашхолдинг»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/luganskteplovoz-v-tretij-vernuli-v-gossobstvennost-146829/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина и Россия устроились на завод», в котором пишет – вчера госконцерн "Ядерное топливо" и российский ТВЭЛ подписали соглашение о строительстве в Украине завода по производству ядерного топлива. Украина будет контролировать предприятие и не позднее 2020 года получит необходимые технологии. Правда, нерешенным остался вопрос прекращения поставок на украинские АЭС топлива других производителей, без чего завод может быть недозагружен…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1530175

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Заседание выполнено», в котором пишет – в Киеве состоялось заседание украинско-российского межправительственного комитета под председательством премьер-министров обеих стран Николая Азарова и Владимира Путина. Его главным итогом стали шесть соглашений о секторальном сотрудничестве между государственными органами и коммерческими компаниями Украины и России. Премьеры также достигли договоренностей о сотрудничестве в других сферах, о чем свидетельствует протокол заседания, оказавшийся в распоряжении издания…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1530161

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«Коммерсант-Украина» в материале «Бизнесу предъявили крупную цифру» пишет – затраты на запуск цифрового ТВ в Украине переложат на бизнес. Вчера Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил, что для внедрения цифрового вещания в стране будет выбран единый провайдер, который вложит в проект около 4 млрд грн. Столь значительные инвестиции могут оказаться неподъемными для телеканалов, к тому же гарантий их возврата нет, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1530163

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Издание «Экономические известия» в публикации «Азаров ведет в светлое прошлое» пишет – Кабмин заявил о намерении бороться с ростом цен на продтовары за счет создания межрегиональных балансов продовольствия. Подобные меры, по оценке экспертов, нарушат рыночные отношения в стране и усугубят дефицит товаров. Другими словами, правительство намерено вмешиваться в рыночные механизмы и возрождать плановую экономику…

http://state.eizvestia.com/azarov-vedet-v-svetloe-proshloe

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Банку «Надра» нужны 9,5 млрд. грн.» пишет – сегодня временный администратор банка «Надра» представит руководству Нацбанка результаты аудита, согласно которым банку требуется докапитализация на 9,5 млрд. грн.

http://finance.eizvestia.com/banku-nadra-nuzhny-95-mlrd-grn

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«Газета по-киевски» в публикации «Как ЖЭКи наказывают должников» пишет – противостояние коммунальщиков и жильцов традиционно обостряется с началом отопительного сезона. Мы требуем немедленной починки каждой лопнувшей трубы, они же требуют возврата долгов. Издание выясняло, каких каверз ожидать от ЖЭКа и как заставить его выполнять все, что он обязан, да еще и плату «скостить»?

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/28/013802.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Кто возьмет Генпрокуратуру на поруки» пишет – все претенденты на кресло руководителя ГПУ делали карьеру на Донбассе, заканчивали в разные годы Харьковскую юракадемию и будут благосклонны к власти…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/28/023110.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Сергей Левочкин: «Возможно, президент на Банковую будет летать на вертолете» пишет – Глава Администрации президента рассказал изданию об угрозах жизни Виктору Януковичу, о «неинтересном» Шуфриче и о кадровых перестановках в Кабмине…

http://www.segodnya.ua/interview/14188604.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нефтяное соглашение провалено. Россия в раздумье…» пишет – украинско-российское «сотрудничество» дало трещину. «Старший товарищ» в ходе седьмого заседания межправительственного экономического комитета не подписал соглашение об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию...

https://economics.unian.net/rus/detail/64545

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мал кредит, да дорог» пишет – в России увлечение микрокредитованием второсортных заемщиков дошло до крупных банков. «Траст» предложил кредит под 1% в день, или почти 400% годовых с учетом комиссии…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248560/mal_kredit_da_dorog

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Также «Ведомости» в публикации «Без полметра не разберешься» пишут – российские законодатели рассмотрят еще один способ вытеснить с рынка нелегальных торговцев алкоголем. Лицензию предлагается давать только тому, кто предъявит договор аренды складов и производственных помещений на весь срок ее действия…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248559/bez_polmetra_ne_razbereshsya

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Издание «Известия» в публикации «Водителей внесут в «черный список» пишет – в России вступили в действие новые правила по выдаче водительских медицинских справок. Получить их по-прежнему можно будет в любой частной клинике, заплатив деньги. Но сама справка теперь будет единого образца, защищенная голограммами. Кроме того, в документе должны быть подписи и печати всех врачей, осмотр которых проходит водитель…

http://www.izvestia.ru/auto/article3147781/

(УНИАН)