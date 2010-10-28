Литвин и Миронов заявляют, что парламенты готовы обеспечить договоренности Украины и РФ

Парламенты Украины и России готовы к принятию необходимых решений для законодательного обеспечения договоренностей, достигнутых во время визита в Украину премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Об этом заявили председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сергей МИРОНОВ сегодня во время встречи в Санкт-Петербурге, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Стороны высоко оценили официальные документы, подписанные в ходе визита В.ПУТИНА, которые, по словам председателя Верховной Рады, существенно усилят экономическую составляющую двусторонних отношений. Говоря о нынешнем уровне сотрудничества между Украиной и Россией, В.ЛИТВИН отметил: «У нас есть основания для оптимизма и твердой уверенности в том, что отношения между нашими странами и дальше будут приобретать системный характер».

В.ЛИТВИН и С.МИРОНОВ обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества на уровне комитетов, фракций и групп дружбы. Председатель Верховной Рады обратил внимание на то, что даже в период, когда украинско-российские отношения на высшем уровне «были поставлены на паузу», продолжалось активное сотрудничество между законодательными органами двух государств.

«Мы никогда не прерывали взаимодействие наших парламентов», - сказал в ответ С.МИРОНОВ. Он подтвердил готовность посетить Украину с рабочим визитом, который запланирован на конец ноября, и принять участие вместе со своим украинским коллегой в девятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания РФ.

Накануне этого визита В.ЛИТВИН и С.МИРОНОВ намерены опубликовать в парламентских изданиях совместную статью об истории и перспективах украинско-российских взаимоотношений.

Во время встречи Стороны обратили внимание на неиспользованный в полной мере потенциал сотрудничества в рамках СНГ. «Существенное улучшение украинско-российских взаимоотношений должно воплощаться во взаимовыгодных проектах, реализация которых способствовала бы улучшению благосостояния граждан наших стран», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, были обсуждены возможные перспективы председательства Украины в ОБСЕ. По словам С.МИРОНОВА, российская сторона готова поддерживать и продвигать эту идею.

В.ЛИТВИН 27-28 октября находится с официальным визитом в Санкт-Петербурге для участия в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.