Грызлов: между Россией и Украиной налаживается конструктивный диалог

Между Россией и Украиной налаживается конструктивный рабочий диалог, открыты реальные перспективы партнерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом председатель Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ сказал по итогам встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ в Санкт-Петербурге.

«С удовлетворением отмечаю позитивную динамику в наших двусторонних связях, в том числе межпарламентское взаимодействие. Налаживается конструктивный рабочий диалог, открыты реальные перспективы партнерства. Качественное изменение характера межгосударственного диалога Москвы и Киева обусловлено не только «перезагрузкой» российско-украинского экономического сотрудничества, но и крупными подвижками в гуманитарном измерении внешней и внутренней политики Украины», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

По его словам, мощный импульс укреплению межрегиональных и приграничных связей придал межрегиональный форум в Геленджике в начале октября этого года с участием президентов России и Украины. Следует также активно поощрять сотрудничество регионов России и Украины в научно-образовательной, информационной и миграционной сферах, добавил Б.ГРЫЗЛОВ.

Он также отметил позитивную динамику торгово-экономических связей, напомнив, что в январе-июле 2010 года товарооборот увеличился почти вдвое и составил около 19 млрд. долларов. Динамика торговли с Украиной значительно опережает темпы роста внешнеторгового оборота России в целом, заключил Б.ГРЫЗЛОВ.