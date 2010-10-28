Литвин предлагает создать межпарламентскую ассамблею Украины и Казахстана

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает создать совместную межпарламентскую комиссию или межпарламентскую ассамблею «Украина-Казахстан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, с такой инициативой В.ЛИТВИН выступил во время встречи с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Уралом МУХАМЕДЖАНОВЫМ сегодня в Санкт-Петербурге.

У.МУХАМЕДЖАНОВ выразил удовлетворение тем, что ситуация в Украине стабилизирована. По его словам, «и руководство, и народ Украины нацелены на улучшение социальной сферы, на интеграцию, в том числе, и со странами СНГ».

Председатель Мажилиса напомнил, что за последний год состоялось семь встреч президентов Украины и Казахстан Виктора ЯНУКОВИЧА и Нурсултана НАЗАРБАЕВА, в том числе в рамках международных мероприятий, во время которых были выражены намерения активизировать двустороннее сотрудничество и подписаны важные соглашения.

По мнению У.МУХАМЕДЖАНОВА, необходимо приложить усилия к повышению уровня взаимного товарооборота, который сократился по сравнению с прошлым годом. «Главное - искать пути дальнейшего совершенствования взаимоотношений», - сказал он.

Председатель Мажилиса отметил, что в Казахстане проживают 330 тысяч украинцев, что составляет 2% населения страны. «Мы знаем украинскую культуру, уважаем Великого Кобзаря, творчество которого является общим достоянием обоих народов», - отметил он и заверил, что мероприятия в рамках празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко пройдут на высоком уровне.

Председатель Верховной Рады, со своей стороны, заявил, что рассматривает Тараса Шевченко «как первого народного посла Украины в Казахстане». Отметив взаимообогащение культур двух народов, В.ЛИТВИН подчеркнул: «Это та крепкая связь, которая соединяет прошлое, современное и будущее».

В.ЛИТВИН также высоко оценил уровень двустороннего политического диалога на высшем уровне, в частности, недавний визит Н.НАЗАРБАЕВА в Украину и его выступление в Верховной Раде. Обмен мнениями в парламенте, считает председатель ВР, является чрезвычайно важным ввиду того, что такое общение «дает многих возможностей для развития и многие новые идеи».

Председатель Верховной Рады отметил важность дальнейшей активизации парламентской составляющей двусторонних взаимоотношений. «Нужно работать, поскольку мы потеряли темп в силу объективных и субъективных обстоятельств, - сказал он. - Контакты плотные, но есть пауза в межпарламентских отношениях, и эту паузу не заполнили парламентские группы дружбы». В этом контексте В.ЛИТВИН предложил создать совместную межпарламентскую комиссию или межпарламентскую ассамблею «Украина-Казахстан».

По его мнению, «на уровне парламентской составляющей постсоветские страны могут отработать технологию мироустройства». Позиция народных депутатов, которые являются выразителями воли народа, позволит «выступить единым фронтом, обеспечить единый подход и критерии», - считает В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады пригласил У.МУХАМЕДЖАНОВА посетить Украину, чтобы «взять нужный темп и работать на одном дыхании с президентами». Председатель Мажилиса поблагодарил за приглашение посетить Украину и пообещал осуществить визит на протяжении ближайших месяцев.

Касаясь внутриполитической ситуации в Украине в условиях избирательной кампании в местные советы, В.ЛИТВИН отметил, что «Украина вновь вынуждена сдавать экзамен на демократию». «Это определенная демонстрация для постсоветских стран, есть ли развитие демократии в Украине», - добавил он.

Руководитель парламента также отметил важность привношения демократических норм в организацию экономической жизни страны и необходимость взаимной ответственности на уровне «Президент-парламент-правительство». По его мнению, в случае отсутствия позитивных сдвигов в экономике страну могут обвинить в отсутствии демократии.

В.ЛИТВИН сообщил, что в следующем году в Украине состоится международная конференция по случаю 25-й годовщины аварии на ЧАЭС, и отметил важность привлечения внимания международного сообщества к проблеме ликвидации ее последствий, поскольку «тема не закрыта». Руководитель парламента сообщил, что в ликвидации последствий аварии принимали участие 30 тысяч представителей Казахстана. «Нас объединяет и радость, и, к сожалению, беда», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что казахстанских ликвидаторов аварии нужно отметить на государственном уровне.

Касаясь вопроса председательства Казахстана в ОБСЕ в этом году, В.ЛИТВИН подчеркнул, что эта страна «вдохнула новую жизнь и дала новый импульс деятельности ОБСЕ». Начиная с года основания этой организации, сказал он, «был перекос в сторону одной из «трех корзин» ОБСЕ, а теперь, благодаря Казахстану, «осуществлен комплексный подход, новое виденье, особенно с учетом глобализации мира». «ОБСЕ сейчас может играть важную роль с учетом новых вызовов и угроз, которые стоят перед миром», - отметил В.ЛИТВИН.