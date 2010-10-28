Литвин выступает за разработку единых подходов стран СНГ к разработке законов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за необходимость разработки единых подходов стран-участниц СНГ к разработке законодательства, которое регулирует отношения в экономической сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, отвечая во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге на вопрос журналистов по поводу разработки модельных актов Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в экономической сфере.

«Экономика приобретает все более интернациональный характер, а это свидетельствует о необходимости единых законодательных подходов», - сказал В.ЛИТВИН.

Он обратил внимание на то, что 80% законодательной базы стран Евросоюза является «результатом работы Европарламента». «Следовательно, принятие законов сегодня не является прерогативой одной страны, и в первую очередь это касается именно экономической сферы», - отметил он.

При этом Председатель Верховной Рады подчеркнул, что кроме наработок в области модельного законодательства, необходимо «заботиться о практическом результате». «Планы и намерения у нас хорошие, но результаты отстают от теоретических и законодательных наработок, и это хорошо видно на примере СНГ. Решений и разговоров много, практической отдачи недостаточно», - сказал он.

В.ЛИТВИН высказался за необходимость рассмотрения и обсуждения всех инициатив, касающихся модельных законопроектов, которые бы позволили углубить взаимоотношения в рамках СНГ, в том числе тех, которые касаются развития приграничного сотрудничества. В этом контексте он напомнил, что вчера во время визита премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Украину было подписано Межправительственное соглашение о межрегиональном и приграничном сотрудничестве. Председатель Верховной Рады обратил внимание на то, что из 89 субъектов Российской Федерации 49 является пограничными регионами, 6 из которых имеют непосредственную границу с Украиной.

Руководитель парламента сообщил, что во время работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации будут обсуждаться вопросы законодательного обеспечения тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита В.ПУТИНА.

Оценивая по просьбе журналистов результаты визита премьер-министра РФ, В.ЛИТВИН заметил: «Я не являюсь сторонником того, чтобы оценивать эффективность по количеству принятых документов, и исхожу из того, что нам нужно иметь общее видение направлений сотрудничества». «Те решения, которые принимаются в этом плане, должны обеспечивать систему нашего взаимодействия, которая, в свою очередь, должна отвечать интересам наших стран, - сказал он. - Насколько я вижу и чувствую, сегодня мы сняли идеологические и политические бессмыслицы в наших отношениях, и тем самым расчистили путь для нашего экономического сотрудничества».