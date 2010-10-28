Литвин выступает за активизацию сотрудничества СНГ и ОБСЕ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за необходимость активизации сотрудничества СНГ и ОБСЕ в сфере экономики и экологии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, выступая на конференции «ОБСЕ и СНГ: новые возможности и перспективы» в Санкт-Петербурге, В.ЛИТВИН поздравил казахских коллег с успешным председательством в ОБСЕ. «Важно не только то, что Казахстан стал первым среднеазиатским государством на постсоветском пространстве, которому выпала честь лидерства в крупнейшей мировой организации, объединяющей 56 государств. Главное потому, что казахскому председательству удалось прервать 11-летнюю паузу ее деятельности без саммитов и, следовательно, без надлежащего анализа и решения проблем организации», - отметил он.

Руководитель парламента выразил убеждение, что будущий саммит ОБСЕ в Астане «снимет организацию с мели на таких приоритетных направлениях, как экономическая безопасность, проблемы национальных меньшинств и реформа ОБСЕ, что позволит организации более динамично и эффективно реагировать на новые риски и вызовы ХХІ столетия».

В.ЛИТВИН обратил внимание на новые вызовы в сфере экономического и экологического измерения ОБСЕ, подчеркнув, что на вопросы, которые возникают, в частности, в связи с формированием многополярной мировой экономики, а также относительно путей выхода из экономического кризиса и вклада СНГ и ОБСЕ в его преодоление, должен быть дан ответ на саммите в Астане.

Среди проблем, которые требуют разрешения, руководитель парламента также назвал «высокие риски в сфере энергетики». «Считаю, что необходимость разрешения этих проблем открывает новые возможности и перспективы для сотрудничества ОБСЕ и СНГ», - сказал он.

В.ЛИТВИН проанализировал ситуацию по взаимодействию СНГ и ОБСЕ в сфере экономики и экологии, констатировав, что на сегодняшний день ее уровень является недостаточным, и отметил необходимость реформирования этих международных объединений.

Активизация сотрудничества СНГ и ОБСЕ, по мнению председателя Верховной Рады, способствовала бы обмену опытом в решении экономико-экологических проблем и сближало бы их государства-члены.

Кроме этого, отметил он, в условиях современной глобализации сотрудничество межгосударственных организаций является особенно актуальным.

Сотрудничество СНГ и ОБСЕ в сфере экономики и экологии, отметил В.ЛИТВИН, могло бы осуществляться по таким направлениям: преодоление негативных последствий экономико-финансового кризиса, торговые отношения, обмен опытом государственно-частного партнерства, безопасное управление транспортом на евроазиатском пространстве, облегчение таможенных процедур, налогообложение, инфраструктура, маркетинг, сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве, экологическая и энергетическая безопасность, научно-техническое сотрудничество, трудовая миграция.

Он отметил готовность Украины оказывать всяческое содействие процессу налаживания таких отношений. «Наше государство готово ориентировать внешнеполитическое и внешнеэкономическое сотрудничество на мультипартнерство», - сказал В.ЛИТВИН. «Необходимы новые подходы, новые доктрины, адаптация к современным реалиям, то есть глобальный диалог. Этого невозможно достичь без реформирования приоритетов экономического и экологического сотрудничества ОБСЕ и СНГ», - отметил он.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно того, когда Украина будет председательствовать в ОБСЕ, председатель Верховной Рады сказал: «Когда Украина поставит этот вопрос». «Над этим работают дипломаты», - сказал он.

В.ЛИТВИН выразил надежду на поддержку в этом вопросе со стороны стран постсоветского пространства. «Уверен, что это будет правильно - мы имеем великую историю и богатые традиции», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что Украину часто упрекают в несовершенстве демократии, но, отметил он, «демократия у нас недоиспользована».

«Мы должны работать эффективно и благодарны коллегам из Казахстана, которые дали новый импульс деятельности ОБСЕ», - сказал В.ЛИТВИН.