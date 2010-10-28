Главное на 28 октября (день)

Финансы

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале текущего года на уровне 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член правления, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО.

«По нашим оценкам, рост ВВП в третьем квартале составил около 4%», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) намерена сократить свой аппарат на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель ГНАУ Александр ПАПАИКА.

«Процентов на двадцать мы будем сокращать, но это Государственная налоговая администрация Украины и госналогадминистрации областные, а инспекции мы усилим для того, чтобы там улучшить взаимоотношения, чтобы не было очередей», – сказал он.

Директор департамента массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНАУ Виктор КОСАРЧУК отметил, что процесс реформирования органов ГНАУ уже начался, на сегодня соответствующие предложения поданы в Кабинет Министров.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим распоряжением №1102/2010-рп уполномочил министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО на ведение переговоров относительно подготовки текста Протокола к Энергетической хартии о транзите.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим распоряжением Кабинета министров Украины поручено утвердить указания представителю Украины на переговоры относительно подготовки текста Протокола к Энергетической Хартии о транзите.

Европейская комиссия требует от Польши предоставить проект нового газового соглашения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР, которое приводят польские СМИ.

Она выразила надежду, что польская власть предоставит Еврокомиссии текст согласованного с Россией нового газового соглашения, что позволит окончательно убедиться в том, отвечает ли этот документ нормам европейского законодательства.

„Во всем мире вы не найдете ни одного юриста, который скажет, что договор в порядке, если не видел его”, - сказала пресс-секретарь.

М.ХОЛЗНЕР напомнила, что Еврокомиссия в июне этого года начала расследование возможного нарушения Польшей европейского законодательства в газовом договоре с Россией, который польское правительство утвердило еще в феврале 2010 года.

„Это последний этап перед тем, как пойти в европейский суд”, - сказала она, добавив, что польская власть должна быть заинтересована в предоставлении этого документа.

Транспорт и машиностроение

В совместном предприятии на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (ООО «УК «ОАК–ГС») ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ОАК».

«Договор устанавливает основные принципы формирования органов управления совместным предприятием. Согласно подписанному соглашению, ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала ООО «УК «ОАК–ГС», говорится в сообщении.

Стороны также договорились на первом общем собрании участников Общества голосовать «за» утверждение новой редакции его Устава. После утверждения новой редакции Устава стороны обязуются провести выборы органов управления ООО. Совет директоров Общества будет состоять из 12 членов, шесть из которых будут предложены ОАО «ОАК», шесть – ГАК «Антонов». В течение первых двух лет с момента избрания Совета директоров его председателем будет являться один из членов СД, выдвинутых для избрания ГАК «Антонов». В течение следующих двух лет председателем Совета директоров будет являться один из его членов, выдвинутых для избрания ОАО «ОАК».

Отмечается, что аналогичным образом будет сформирована Ревизионная комиссия, по три кандидата в которую выдвинут учредители Общества. Первые два года председателем РК будет являться один из ее членов, выдвинутых ОАО «ОАК», а следующие два года председателем РК будет кандидат, выдвинутый для избрания ГАК «Антонов».

По такому же принципу общее собрание участников Общества будет избирать генерального директора ООО и его первого заместителя. Стороны договорились, что кандидата для избрания генеральным директором Общества на первые два года его деятельности предложит ОАО «ОАК», а кандидата на пост первого заместителя генерального директора – ГАК «Антонов». Через два года произойдет смена руководства Общества: кандидата на должность генерального директора выдвинет ГАК «Антонов», а на должность первого заместителя – ОАО «ОАК».

Настоящее соглашение вступает в силу с момента приобретения ГАК «Антонов» правового статуса участника Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Действие соглашения оговорено четырьмя годами с момента первого избрания органов управления Обществом в соответствии с новой редакцией Устава ООО.

«Совместное предприятие ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов», создаваемое в настоящее время, должно стать площадкой для совместной работы российской и украинской авиастроительной промышленности. Основной функцией этого предприятия станет координация работ, связанных с продвижением на рынок совместной российско-украинской продукции – самолетов марки «Ан», с ценообразованием, с послепродажным обслуживанием. Еще одной важной функцией совместного предприятия должна стать подготовка предложений по дальнейшей интеграции российской и украинской авиастроительной промышленности», - заявил президент ОАО «ОАК» Алексей ФЕДОРОВ.

ОАК, «Внешэкономбанк» и «Антонов» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОАК, документ подписали вчера в Киеве президент ОАК Алексей ФЕДОРОВ, председатель «Внешэкономбанка» Владимир ДМИТРИЕВ и президент ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Целью соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Согласно документу, стороны намерены реализовывать инвестиционные проекты, направленные на разработку и производство высокотехнологичной промышленной продукции машиностроения на основе инновационных технологий, разработку и организацию серийного производства гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов, техническое перевооружение предприятий авиастроения Российской Федерации и Украины, создание системы послепродажного обслуживания самолетов, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг, в том числе в целях диверсификации экспорта.

Соглашение предполагает проведение «Внешэкономбанком» комплексной экспертизы представленных ОАО «ОАК» и ГП «Антонов» инвестиционных российско-украинских проектов с целью определения возможности участия «Внешэкономбанка» в их финансировании. Документом также предусматривается возможность организации финансирования или софинансирования «Внешэкономбанком» инвестиционных российско-украинских проектов при условии их соответствия меморандуму о финансовой политике банка и положительного заключения финансовой экспертизы проектов.

Торговля

Решения, принятые на 7-м заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, будут способствовать углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и модернизации их экономик.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ после заседания Комитета.

"Я убежден, что принятые нами решения станут еще одним важным этапом на пути дальнейшего углубления и развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией", - сказал Н.АЗАРОВ.

Также глава правительства сообщил, что сегодня был подписан ряд документов, направленных на интенсификацию сотрудничества в сферах ядерной энергетики, авиастроения, транспортной отрасли, агропромышленного комплекса и др.

"Мы договорились о модернизации всего комплекса торгово-экономических связей и реализацию ряда важных программ и проектов по таким ключевым направлениям как ядерная энергетика, нефтегазовый комплекс, ракетно-космическая отрасль, самолетостроение, судостроение, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение и т.п.", - заявил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что особое внимание было уделено дальнейшему развитию и углублению интеграционных связей между Украиной и Россией, реализации масштабных инфраструктурных проектов. В частности, обсуждалось строительство мостового перехода через Керченский пролив, современной автомагистрали Москва-Харьков-Симферополь и введение скоростного пассажирского сообщения между Киевом и Москвой. "Достигнуты важные договоренности о совместном развитии транспортных коридоров, проходящих по территории Украины и России, прежде всего, в направлении Азии", - сказал украинский премьер.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ определил для Европейской комиссии ряд принципиальных вопросов, которые требуют решения для установления свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, с перечнем этих вопросов Н.АЗАРОВ ознакомил сегодня Комиссара ЕС по торговле Карела де ГУХТА в ходе встречи в Киеве.

Прежде всего, отметил премьер, это вопрос отказа от экспортных субсидий в двухсторонней торговле.

Вторым вопросом является отказ от механизма установления входных цен на сельскохозяйственную продукцию.

«Установление таких цен сразу делает нашу продукцию неконкурентоспособной на рынках», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр Украины подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса о динамике тарифных квот и пошлины, имея в виду постепенное расширение квот и снижение размера пошлины.

Также, подчеркнул Н.АЗАРОВ, Украина считает необходимым отказаться в свободной торговле от инструментов торговой защиты.

«Особенно нас беспокоит ситуация, связанная со сферой услуг. Две очень важные позиции: это автотранспорт - для нашей страны это 34 тыс. автоперевозчиков и, безусловно, энергетические услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина присоединилась к Энергетической хартии и исключение из зоны свободной торговли энергетических услуг «делает практически нецелесообразным наше участие в этой Энергетической хартии».

«Не находит у нас понимание ваше предложение о создании отдельного механизма урегулирования энергетических споров. Как правило, поставляют энергетические услуги, газ, в частности, частные компании, акционерные компании. Какое отношение государство имеет к их отношениям?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он особо подчеркнул важность решения этих вопросов.

«Эти вопросы для нас являются принципиальными и по ним необходимо было бы найти решение», - отметил премьер-министр Украины.

(УНИАН)