Анонс событий 29 октября

В Иршанском районе Житомирской области пройдет церемония открытия Междуреченского горно-обогатительного комбината.

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Состоится заседание Коллегии Гостаможслужбы Украины, на которой будет представлена Концепция реформирования таможенного дела «Лицом к людям».

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В г. Вышгород Киевской области состоится открытие «наземного метро» - железнодорожного сообщения с Киевом: от городской железнодорожной платформы по ул. Набережной отправится первый поезд до станции метро Петровка. В мероприятии примут участие: министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, председатель КОГА Анатолий Присяжнюк и другие.

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Круглый стол на тему: "О содействии предприятиям и организациям в системном совершенствовании". Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с представителями иностранных государств и главами миссий наблюдателей от международных организаций на очередных местных выборах 31 октября 2010 года.

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Пресс-конференция председателя Госпотребстандарта Украины Александра Матвийчука по результатам круглого стола «Вопросы наличия на потребительском рынке Украины незаконно ввезенных и некачественных непродовольственных товаров».

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(УНИАН)