Главное за 28 октября (вечер)

Новости дня

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Основными новостями второй половины дня стали сообщения о готовности Азербайджана приобщиться к проекту «Одесса-Броды», заявление Азарова о цене газа в первом квартале 2011 г. в 230-235 долл., о том, что Прокуратура возбудила почти тысячу дел по фактам нарушений в банковской сфере...

Cоцполитика

Средняя заработная плата по Украине в сентябре 2010 года увеличилась на 69 грн.

Средняя заработная плата по Украине в сентябре 2010 года увеличилась на 69 грн. по сравнению с августом т.г., а по сравнению с началом года – на 433 грн. и на 1 октября 2010 года составила 2 349 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это данные по предприятиям и их отдельным подразделениям с количеством наемных работников 10 и более человек.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в сентябре, по сравнению с августом, выросла на 56 грн. – до 3 487 грн. (с начала года выросла на 518 грн.), по Киевской области – увеличилась на 36 грн., до 2 406 грн. (с начала года – на 499 грн.), по Донецкой области – увеличилась на 132 грн., до 2 744 грн. (с начала года – на 561 грн.), по Днепропетровской области – выросла на 51 грн., до 2 466 грн. (с начала года – на 443 грн.).

Самый низкий уровень средней заработной платы по итогам сентября зафиксирован в Тернопольской области – 1 685 грн. (снижение в сентябре на 23 грн., с начала года – рост на 299 грн.) и Волынской– 1 792 грн. (рост в сентябре на 62 грн., с начала года – на 373 грн.).

По предварительным данным, среднемесячная зарплата в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилась на 314 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и на 1 октября составила 2 176 грн.

Экономика

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году до 5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины с 4% до 5% в 2010 году.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ЕБРР также улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4,1% до 4,5%.

Кроме того сообщается, что по итогам IV квартала 2010 года ЕБРР ожидает рост ВВП Украины по отношению к аналогичному периоду 2009 года на уровне 3,6%.

Алиев: Азербайджан настроен увеличить товарооборот с Украиной не только за счет нефти

Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ намерен расширить сферы сотрудничества с Украиной. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Профиль».

«Нам было бы интереснее наращивать товарооборот за счет тех сфер наших экономик, где еще нет активного взаимодействия. В первую очередь это средства коммуникации, информационно-коммуникационные технологии, сфера сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, взаимные инвестиции, участие азербайджанских компаний в различных инвестиционных проектах в Украине, связанных как с энергетикой, так и не только», - рассказал И.АЛИЕВ.

Как уже сообщалось, на заседании межправительственной комиссии Украина – Азербайджан украинская сторона высказала мнение о необходимости увеличения товарооборота между странами до 2 млрд. долл.

При этом в Азербайджане довольны уровнем сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

И.АЛИЕВ отметил, что сотрудничество между странами в сфере ВПК имеет хорошую перспективу для роста, поскольку финансовые возможности Азербайджана несоизмеримо увеличились, сравнительно с первыми годами независимости. «Сегодня азербайджанская продукция военного назначения уже демонстрируется на международных выставках и экспортируется. Частично то, что было произведено в Азербайджане, создавалось с помощью украинских партнеров. Есть совместные предприятия между нашими странами в этой сфере, и мы намерены развивать это сотрудничество, в том числе с перспективой выхода на рынки третьих стран», - заявил И.АЛИЕВ.

Финансы

Прокуратура возбудила почти тысячу дел по фактам нарушений в банковской сфере

За девять месяцев текущего года прокурорами в порядке надзора в банковской сфере возбуждено 998 уголовных дел, расследовано и направлено в суд 745 уголовных дел этой категории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, во устранение нарушений закона прокурорами внесено 142 документа реагирования, по результатам рассмотрения которых 88 человек привлечены к ответственности, возмещено 1,8 млн. грн.

Особое внимание уделено защите интересов тех банков, где есть государственная доля, или в которых Национальным банком Украины назначен временный администратор или ликвидатор.

Проверки подтверждают, что служебными лицами банков совершались криминальные деяния, которыми финансовым учреждениям нанесен существенный ущерб. Так, прокурором Врадеевского района Николаевской области 17 мая возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц местного отделения ОАО "Государственный сберегательный банк Украины", которые путем подделки кредитных договоров завладели средствами банка на общую сумму 2,2 млн. грн.

Нефть. Газ

Азаров: Газ в первом квартале 2011 г будет стоить 230-235 долл.

Цена за газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у ОАО «Газпром», в первом квартале 2011 года составит 230-235 долл. за тысячу кубометров.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге, комментируя результаты вчерашних переговоров с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Приблизительно цена будет 230-235 долл. за тысячу кубометров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил продуктивность вчерашних переговоров с российским коллегой, однако не сообщил подробностей достигнутых договоренностей.

«Хорошее вчера было продвижение вперед, так что все нормально идет», - сказал премьер-министр.

Украина и Россия подпишут соглашение о транзите нефти до конца года

Украина и Россия могут подписать соглашение о транзите нефти в течение одного-двух месяцев.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге.

«Протокол вчера подписан. Думаю, в течение месяца-двух вопрос будет решен окончательно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

29 июня т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО после участия во встрече премьер-министров Украины и РФ Николая АЗАРОВА и Владимир ПУТИНА заявил, что Украина и Россия «близки к подписанию соглашения по транзиту нефти, в котором будут указаны и объемы, и условия, полностью отвечающие нашим национальным интересам».

26 октября первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут договор о транзите нефти.

Азербайджан готов приобщиться к проекту «Одесса-Броды»

Азербайджан готов приобщиться к проекту «Одесса-Броды». Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ в интервью журналу «Профиль».

Он отметил, что Азербайджан намерен и дальше диверсифицировать экспорт и увеличивать объемы продаж нефти. В рамках партнерства с Украиной в этом плане уже были сделаны определенные шаги: была создана компания «Сарматия», проводились технико-экономические исследования, и в практическом плане азербайджанская нефть уже поставляется на украинские заводы. «Для того чтобы придать этому новый импульс и систематизировать пока разрозненные проекты, необходимо еще раз детально это обсудить и принять определенные решения», - уверен И.АЛИЕВ.

«Азербайджан с Украиной трубопровод не связывает, поэтому сегодня азербайджанская нефть попадает на украинские нефтеперерабатывающие заводы из Джейхана, что, в общем-то, не близко. Если нефть будет попадать из черноморских портов, экономика проекта станет эффективней», - сказал Президент Азербайджана.

Янукович и Алиев решили значительно увеличить поставки азербайджанских энергоносителей в Украину

Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и Ильхам АЛИЕВ договорились о начале работы над стратегическим договором, предусматривающим значительное увеличение азербайджанских энергоносителей в Украину.

Об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции, которая состоялась после проведения сегодня в Киеве украинско-азербайджанских переговоров.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, особое место в двухсторонних торгово-экономических отношениях занимает вопрос развития топливно-энергетической сферы.

«Мы договорились о том, что создадим совместную рабочую группу, которая отработает стратегический договор между нашими странами, который будет предусматривать значительное увеличение объемов энергетических ресурсов Азербайджана в Украину», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

КГГА изучает вопрос правомерности продажи 12% акций «Киевэнерго»

Киевская городская государственная администрация изучает вопрос правомерности продажи 12% акций компании «Киевэнерго».

Об этом заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, если будут выявлены какие-либо нарушения, то столичная власть намерена обратиться в суд.

«Я не говорил, что вопрос по «Киевэнерго» находится в судах. Я говорил, что вопрос относительно правомерности продажи пакета 12% акций является предметом изучения. Если такие нарушения будут выявлены, мы будем судиться», - заявил А.ПУЗАНОВ.