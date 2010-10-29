ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Янукович провел день с Алиевым», в котором пишет – вчера состоялось второе заседание совета президентов Украины и Азербайджана. Главной темой обсуждения является углубление сотрудничества в нефтяном секторе (фоторепортаж)

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/janukovich-vstretilsja-s-alievym-146906/

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Также «Дело» публикует материал «Какие министерства будут ликвидированы», в котором пишет - Администрация президента и правительство планируют сократить количество министерств и ведомств почти в два раза…

http://delo.ua/vlast/politika/kakie-ministerstva-budut-likvidirovany-146939/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «МВФ редактирует Налоговый кодекс», в котором пишет – Международный валютный фонд предложил Кабинету министров пересмотреть ряд норм проекта Налогового кодекса. Фонд рекомендовал снизить ставку налога на прибыль в 2011 году всего на 2 процентных пункта – до 23%, порог годовой выручки для физических лиц–предпринимателей на упрощенной системе налогообложения оставить в размере 500 тыс. грн. и позволить юридическим лицам и дальше платить единый налог. Окончательная редакция поправок к кодексу будет согласована с миссией МВФ в ноябре…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1530545

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина вошла в фураж», в котором пишет – помимо действующей квоты на экспорт 2 млн. т кукурузы, в этом году у компаний может появиться возможность поставить еще столько же в Россию. В минувший вторник на встрече премьер-министров Российской Федерации и Украины было принято решение рассмотреть такую возможность. Минагрополитики предложит правительству два варианта осуществления поставок – с помощью госооператоров либо частных компаний, которых выберут на тендере. 2 млн. т – большой объем, и его скупка приведет к значительному росту цен на кукурузу на внутреннем рынке, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1530542

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«Коммерсант-Украина» в материале «Днеправиа» взяли под крыло» пишет – Антимонопольный комитет одобрил присоединение компании "Днеправиа" к альянсу "Украинская авиационная группа", в который уже входят "АэроСвит" и Donbassaero. Объединение является, скорее, формальностью – перевозчики имеют общих собственников и давно сотрудничают. Но получение официального разрешения регулятора заставило компании согласиться на снижение цен и увеличение квот на недорогие билеты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1530543

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Издание «Экономические известия» в публикации «МФК и ЕБРР дадут гривню» пишет – Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития намерены начать в Украине кредитование в гривне…

http://finance.eizvestia.com/full/mfk-i-ebrr-dadut-grivnyu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Fitch хочет последовательности» пишет – рейтинговое агентство не спешит повышать Украине кредитный рейтинг и предоставило ряд рекомендаций. Эксперты с ними согласны…

http://markets.eizvestia.com/full/fitch-hochet-posledovatelnosti

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«Газета по-киевски» в публикации «Гривня плавает? Как бы не утонула...» пишет – прогнозы экспертов насчет последствий введения гибкого валютного курса колеблются в пределах 7,4–9,5 грн. за доллар. Если его не вздумают раскачивать…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/29/025713.html

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«Газета по-киевски» в публикации «За скандалом с «покупкой» Евро-2012 стоит Италия?» пишет – Спирос Марангос продолжает обвинять представителей Украины в подкупе УЕФА. Опрошенные «Газетой…» известные украинцы не верят киприоту и подозревают, что это выгодно итальянцам

http://sport.mycityua.com/articles/2010/10/29/015238.html

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Издание «Сегодня» в публикации «У Путина был синяк из-за укола ботокса?» пишет – Владимир Путин, который в среду был с визитом в Киеве, взбудоражил украинскую прессу: журналисты только и обсуждали, что внешность ВВП…

http://www.segodnya.ua/news/14189050.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовое «табу», или В Украине исчерпались подарки для России?» пишет – обещанному не суждено было сбыться. Газовый вопрос на украинско-российских встречах в Киеве не обсуждался. И хорошо, что разрекламированное снижение цены на газ не состоялось. А то осталось бы лишь догадываться, в какой сфере нас опять сдали, какой еще актив «подарили»…

https://economics.unian.net/rus/detail/64763

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Нефть не оправдывает средства» пишет – даже новый налоговый режим и почти 9 трлн руб. инвестиций не гарантируют российской нефтяной отрасли рост показателей. Прогноз чиновников по добыче на ближайшие 10 лет — порядка 500 млн. т в год, примерно на нынешнем уровне…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248664/neft_ne_opravdyvaet_sredstva

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Также «Ведомости» в публикации «За счет Юрия Лужкова» пишут – рейтинги одобрения Владимира Путина и Дмитрия Медведева впервые в истории наблюдений «Левада-центра» сравнялись. Рост популярности президента может быть связан с увольнением мэра Москвы Юрия Лужкова…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248663/za_schet_yuriya_luzhkova

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Издание «Известия» в публикации «Полеты в свободную зону» пишет – в России вступают в силу принципиально новые правила использования воздушного пространства. В них наконец прописан порядок применения "беспилотников"…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3147859/

(УНИАН)