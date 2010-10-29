Янукович и Медведев встретятся 26 ноября в Москве

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретятся в Москве в рамках заседания Украинско-Российской Межгосударственной комиссии 26 ноября, сообщает Радио “Свобода” со ссылкой на советника-посланника Посольства России в Украине Всеволода ЛОСКУТОВА.

Он отметил, что в последнее время украинско-российское сотрудничество активизировалось и встречи на высшем уровне проходят чаще.

По словам дипломата, результат этих встреч стал более плодотворным, об этом свидетельствует и заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось в Киеве 27 октября.