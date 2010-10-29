Количество терактов в России выросло в 2,5 раза

В России за 9 месяцев 2010 года количество терактов увеличилось в 2,5 раза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сообщил председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр БАСТРЫКИН на расширенном заседании коллегии Следственного комитета.

«В два с половиной раза возросло число террористических актов (с 11 до 27), на 19% увеличилось количество преступлений экстремистской направленности», - сказал А.БАСТРЫКИН.

По его словам, ситуация на Северном Кавказе развивается по двум направлениям. С одной стороны государство ежегодно выделяет порядка 180 млрд. руб. (около 6 млрд. долл.) на социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа. С другой стороны, поступательному развитию региона всеми силами пытаются противодействовать остатки террористических группировок, которые для своей подрывной работы используют любые античеловеческие акты, направленные на дестабилизацию мирной жизни, отметил он.

«Это недавно было продемонстрировано путём нападения на Баксанскую ГЭС и при организации взрыва в Пятигорске», - напомнил он.

А.БАСТРЫКИН заверил, что во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ России уже удалось изобличить большинство участников организованных преступных групп, причастных к убийствам граждан и сотрудников правоохранительных органов этого региона, в том числе совершивших террористические акты в Московском метрополитене.

В то же время, он отметил, что на протяжении нескольких лет в России отмечается снижение числа регистрируемых преступлений. В текущем году эта тенденция сохранилась. Так, за 9 месяцев текущего года их количество в целом уменьшилось на 13% и составило чуть более 2 млн. (2 025 941).

По словам А.БАСТРЫКИНА, за 9 месяцев текущего года раскрыто свыше 1,12 млн. преступлений (1 121 738). Нераскрытыми остались свыше 852 тыс. преступлений (852 604). При чем, это на 9% меньше, чем в прошлом году. Четвертую часть нераскрытых составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, в их числе 1 280 убийств, свыше 4 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (4 тис. 166), 253 изнасилования.