Главное на 29 октября (день)

Новости ТЭК

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что Украину устраивает цена на российский газ в первом квартале 2011 года в размере 230-235 долларов за тысячу кубометров.

Об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала.

«Первый квартал всегда достаточно трудный, и поэтому такая цена нас на первый квартал, в принципе, устраивает», – сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ сообщил, что цена газа для Украины в первом квартале 2011 года будет 230-235 долл. за тысячу кубометров.

Украина и Российская Федерация создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала, комментируя результаты переговоров с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ 27 октября.

«Впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он не равноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.

Украинская сторона хотела бы, чтоб российскими активами в совместном предприятии «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» был газ, однако российская сторона пока не определилась в этом вопросе.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

По его словам, переговоры по созданию СП идут недостаточно активно. «Они не идут так активно, как продвигались переговоры по другим направлениям. Прежде всего, они (переговоры – УНИАН) связаны со сложностью в составляющих частях СП. Если с нашей стороны все ясно, что мы можем внести, то с их стороны возникают определенные вопрос. Нам бы хотелось, чтоб мы имели готовые объемы газа, которые могли бы являться активами СП», - заявил Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, он подчеркнул, что оптимистически настроен в отношении результатов как переговоров по созданию СП, так и по пересмотру газовых контрактов.

«Сейчас для этого оптимизма есть хорошая политическая основа, которая заключается в доверии между президентами и правительствами и понимание того, что проблему надо решать, исходя из принципов взаимовыгодности. Нельзя, добившись на каком-то этапе преимуществ, эти преимущества использовать и на других этапах», - заявил Н.АЗАРОВ.

Французская EDF до конца текущего года должна войти в проект «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и заместителя генерального директора компании EDF Бруно ЛЕСКЁРА.

«Участники переговоров обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики. В частности, речь шла о реализации мероприятий по вхождению французской компании в состав акционеров South Stream AG. Стороны отметили, что удовлетворены ходом соответствующей работы и рассчитывают, что сделка будет закрыта в намеченный срок», – говорится в сообщении.

В ходе встречи А.МИЛЛЕР подчеркнул, что «Южный поток» – проект общеевропейской значимости и масштаба. «Новые энергетические компании и даже новые государства выражают интерес к участию в нем. Мы со своей стороны открыты для такого сотрудничества. Именно благодаря нашим общим усилиям «Южный поток» в скором времени сможет превратиться в современную, надежную и высокотехнологичную газотранспортную систему», – сказал он.

Финансы

Государственный авиастроительный концерн “Антонов” возьмет кредит у российского "Внешэкономбанка" в размере 300-400 млн долларов для производства самолетов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

Он подчеркнул, что кредит будет предоставлен на льготных условиях.

«Авиастроительный завод возьмет на нормальных условиях, на льготных, кредит для запуска (производства – УНИАН). Порядка 300-400 млн долл. "Внешэкономбанк" предоставит им… Мы нашли вчера ресурс и договорились о возобновлении производства самолетов», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Киеве подписано соглашение о создании совместного предприятия между российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном «Антонов».

Государственная таможенная служба Украины с начала 2010 года перечислила в государственный бюджет 70 млрд. грн., что на 17 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время коллегии в Гостаможслужбе сообщил глава ведомства Игорь КАЛЕТНИК.

Кроме того, по его словам, в текущем году были пересмотрены критерии оценки работы правоохранительных органов Гостаможслужбы.

В 2010 году таможенники возбудили 350 уголовных дел на сумму 700 млн. грн.

Как отметил И.КАЛЕТНИК, 40% дел были возбуждены по фактам контрабанды наркотиков, исторических ценностей и оружия.

Также с начала года увеличились объемы декларируемых импортных товаров: бытовой техники – в 3 раза, пищевых продуктов – на 15%, товаров легкой промышленности - на 30%, товаров химической промышленности – на 32%.

«Это свидетельствует о выходе импорта из тени», - подчеркнул И.КАЛЕТНИК.

АКИБ «УкрСиббанк» (Харьков) в январе-сентябре 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил убыток в 1,8 раза - до 2,057 млрд. грн.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в газете «Голос Украины» от 29 октября 2010 года.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 7% и на 1 октября 2010 года составили 43,301 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10%, до 40,984 млрд. грн., обязательства - на 3%, до 40,246 млрд. грн. За указанный период уставный капитал банка оставался на уровне 5,280 млрд. грн., собственный капитал сократился на 38% - до 3,055 млрд. грн.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза достигли соглашения о необходимости внесения ограниченных изменений в Лиссабонское соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по окончанию первого дня заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Совета Герман ван РОМПЕЙ.

«Нужно ли изменять соглашение? Сегодня у нас состоялся чудесный обмен мнениями», - сказал Г.РОМПЕЙ.

По его словам, лидеры ЕС договорились поручить Еврокомиссии разработать проект постоянного механизма ответа на бюджетные кризисы, а Г.РОМПЕЮ – на основе разработанного механизма подготовить проект ограниченных изменений в Лиссабонское соглашение.

Предполагается, что Президент Европейского Совета представит свои предложения на рассмотрение саммита в декабре этого года, чтобы окончательные решения могли быть приняты уже в первой половине 2011 года.

«Мы все были за то, что нужен постоянный механизм ответа на кризисы, и для этого необходимо внести минимальные изменения в соглашение. Но нужно понимать, какой будет механизм кризисов, над чем будет работать Еврокомиссия, и на базе этого я предложу изменения в соглашение», - сказал Г.РОМПЕЙ.

По мнению лидеров ЕС, создать механизм реагирования на кризисы необходимо для предотвращения возможного негативного влияния на евровалюту в случае проблем с дефицитом бюджета в одной или нескольких странах-членах.

Лидеры ЕС также пришли к мнению, что применять санкции к странам-членам необходимо только при достижении ими дефицита бюджета в 3% ВВП и отсутствии мер по сокращению дефицита.

По словам Г.РОМПЕЯ, лидеры ЕС поддержали такой механизм введения санкций против соответствующих стран-членов, при котором санкции могут быть не введены при наличии квалифицированного большинства, выступившего против санкций при голосовании.

«Санкции могут быть заблокированы, если квалифицированные большинство проголосовало против», – сказал он.

По словам Г.РОМПЕЯ, французско-немецкое предложение о лишении права на голосование в Совете страны-члена зоны евро, которая нарушает требования к дефициту бюджета, пока не получило поддержки большинства, и лидеры стран-членов ЕС продолжат его обсуждение.

Сельское хозяйство

Сахарные заводы Украины по данным на 28 октября т.г. произвели 950,7 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года против 705,2 тыс. тонн, произведенных на эту же дату в 2009 году.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 9,88 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 6,36 млн. тонн на аналогичную дату 2009 года.

На 28 октября т.г. заводами переработано 8,28 млн. тонн свеклы (в 2009 г. – 5,47 млн. тонн).

Отмечается, что сахаристость свеклы ниже прошлогоднего показателя и составляет 15,21% (в 2009 г. – 16,8%).

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступил 71 сахарный завод (в 2009 г. – 54 завода). На сегодня работает 61 завод (в 2009 г. – 47), приостановили работу 3 завода (2 – в Винницкой области, 1 – в Киевской) и 7 заводов уже завершили производство.

Производство подсолнечного масла в Украине в 2010-2011 маркетинговом году составит около 3 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ассоциации «Укролия» Степан КАПШУК.

«Мы ожидаем, что в этом году будет собрано свыше 7 млн. тонн подсолнечника, соответственно, в текущем маркетинговом году, если все будет нормально и не будет катаклизмов и вмешательств, будет произведено около 3 млн. тонн масла из подсолнечника урожая 2010 года», – сказал он.

По прогнозам ассоциации, экспорт подсолнечного масла в текущем МГ составит 2,5-2,6 млн. тонн.

С.КАПШУК добавил, что сезон начался на 2-3 недели раньше – 1 сентября. В сентябре заводы произвели 166 тыс. тонн масла (с учетом переработки подсолнечника урожая 2009 года) и еще около 300 тыс. тонн масла – в октябре.

(УНИАН)