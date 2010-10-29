На украинский фармрынок выходит принципиально новый препарат от рака

На фармацевтический рынок Украины выходит мировой лидер по производству онкопрепаратов компания Amgen (США).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ходе симпозиума «Вектибикс (Панитумумаб): Новые горизонты в лечении метастатического колоректального рака», который состоялся в Киеве 28 октября 2010 года.

По словам, Джейси СИБАРИУМА, руководителя региона «Развивающаяся Европа», Турция и Израиль (Цюг, Швейцария), принимая решение о выходе на украинский рынок, Amgen учитывал опыт наших специалистов в сфере онкологии и базу для клинических исследований.

«Мы знали, что в Украине есть солидный опыт, особенно в онкологии и хорошая база для клинических исследований. А если посмотреть на статистику, становится понятно - в Украине есть пациенты, которым это просто необходимо. Мы считаем, что это удачное время», - отметил Д.СИБАРИУМ.

Он сообщил, что эксклюзивным партнером Amgen стала фармацевтическая компания Delta Medical. «Мы очень долго искали, кто бы мог стать нашим партнером в Украине, рассматривали многие компании. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны, но Delta Medical имела несколько четких преимуществ. В первую очередь, это мощная база, которую они уже развили в Украине и регионе. Очень хорошая команда. В Delta Medical хорошо знают, как работать с профессионалами онкологической отрасли. Для партнера - это очень важное преимущество,» - сказал Д.СИБАРИУМ.

В свою очередь, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования профессор Алексей КОВАЛЕВ заявил, что украинская онкологическая общественность готова принять и применять в практике высокие биотехнологии.

«Потенциал наших врачей очень и очень высок. Украина готова к применению самых современных методов противоопухолевого лечения. Что касается экономической готовности, то эта проблема есть, но она есть даже в странах с развитой системой здравоохранения и с развитой экономикой. Лечение, безусловно, дорогое, но на эффективность или неэффективность лечения влияет не только и не столько экономический аспект, сколь отсутствие современных идей. С этой точки зрения Amgen моделирует эти научные идеи и успешно их решает. Это вселяет большой оптимизм в работу всех практикующих врачей», - подчеркнул А.КОВАЛЕВ.

Он также высказал убеждение, что сегодня, после многих десятилетий развития, фундаментальная онкология прямым образом влияет на практическую медицину. «Сегодня врачи, как никогда, нуждаются в достижениях фундаментальной теоретической онкологии. И применения Вектибикса, его клиническая эффективность - этому яркое подтверждение», - сказал профессор.

Руководитель терапевтической области Онкология компании Amgen, регион «Развивающаяся Европа», Турция и Израиль (Цюг, Швейцария) Ян-Хендрик ТЕРВЕЙ сообщил, что Amgen планирует продолжать начатые ранее клинические исследования противоопухолевых препаратов в Украине. «Первое клиническое исследование в Украине было проведено еще в 2001 году, позже было еще два проекта. Мы увидели, что со стороны Украины ведется высокопрофессиональная работа в этом направлении, и чувствуем себя в надежных руках. Amgen ожидает, надеется и собирается продолжать клинические исследования в Украине. Есть свои трудности, но мы стремимся их преодолеть. Я оптимист – мы обязательно найдем решение проблем», - подчеркнул Я.-Х.ТЕРВЕЙ.

Профессор отделения медицинской онкологии клиники Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Милан, Италия) Сальваторе СИЕНА рассказал об актуальности ноу-хау Amgen. «Эта компания первой выступила с инновациями в сфере биотехнологий. Самые современные в мире препараты разрабатывались именно в Amgen. Это одна из 4-5 мировых фармацевтических компаний, которая дает мощное оружие против рака», - сказал С.СИЕНА.

Справочно: Amgen - лидер мировой биотехнологической индустрии по разработке, производству и дистрибьюции инновационных препаратов, применяемых в клинической медицине. Более 25 лет компания с помощью передовых научных открытий постоянно развивает возможности современной медицины. Ноу-хау этого производителя помогают миллионам людей во всем мире успешно бороться с тяжелыми заболеваниями (рак, болезнь почек, ревматоидный артрит и др.)

Delta Medical – фармацевтическая компания, эксклюзивно представляющая на территории Украины и стран СНГ продукцию более 40 всемирно известных производителей. Специализация компании: регистрация, дистрибьюция, разработка и внедрение маркетинговой стратегии, фармаконадзор.

По данным бюллетеня Национального реестра канцера Украине №11 «Рак в Украине, 2008-2009», количество зарегистрированных случаев злокачественных новообразований в Украине в 2008 году - 161 тыс. 414, количество зарегистрированных смертей от злокачественных новообразований в 2008 году - 85 тыс. 200. Обычный (грубый) показатель смертности в Украине в 2008 г. 184,5 случаев на 100 тыс. населения, это при том, что мировой стандарт показателя смертности на 100 тыс. населения - 108,3.

Количество зарегистрированных случаев злокачественных новообразований в Украине в 2009 году - 152 тыс. 499, количество зарегистрированных смертей от злокачественных новообразований в 2009 г. - 82 тыс. 079.

Обычный (грубый) показатель смертности в 2009 г. - 178,6 случаев на 100 тыс. населения.

Мировой показатель смертности на 100 тыс. населения - 108,3.