Главное за 29 октября (вечер)

Новости дня

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Главными новостями дня стали сообщения о подготовке нового газового договора, о дефиците бюджета почти в 53 млрд. грн., о намерении Кабмина направить в 2011 г. 3 млрд. грн. в строительство и реконструкцию автодорог...

Экономика

Госбюджет сведен с дефицитом почти 53 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2010 года сведен с дефицитом 52,82 млрд. грн.

Об этом сообщается в Основных показателях экономического и социального развития Украины, обнародованных на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы госбюджета составили 162,664 млрд. грн., в том числе в сентябре – 19,193 млрд. грн.

Расходы госбюджета в январе-сентябре были на уровне 215,165 млрд. грн., в том числе в сентябре – 26,081 млрд. грн.

Дефицит сводного бюджета Украины за 9 месяцев т.г. составил 47,494 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 215,302 млрд. грн., расходы – на уровне 262,453 млрд. грн.

Финансы

«Правэкс-Банк» сократил убыток в 3 раза

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2010 года сократил убыток в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 146,690 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 октября 2010 г.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период сократились на 21% и на 1 октября 2010 года составили 5,891 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 5,444 млрд. грн., обязательства – на 22%, до 4,958 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 1,562 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 14% – до 932,377 млн. грн.

Нефть. Газ

Украина и РФ до 1 июля подготовят проект нового газового договора - источник

Украина и Россия договорились до 1 июля 2011 года подготовить согласованный проект нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в частности, Министерству энергетики Российской Федерации и Министерству топлива и энергетики Украины совместно с ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» поручено продолжить регулярные консультации на уровне рабочих групп с целью подготовки согласованного проекта соглашения и внести его на рассмотрение правительств Украины и России в срок до 1 июля 2011 года.

Напомним, в январе 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали 10-летнее соглашение, по которому цена на газ определяется специальной формулой, привязанной к топливной корзине. Однако после того, как в Украине в марте 2010 года сменилась власть, Киев настоятельно добивается от Москвы пересмотра заключенного соглашения.

По мнению Украины, формула содержит слишком высокую базовую ставку, а само соглашение не предусматривает никаких обязательств России в части прокачки газа по украинской территории. Украина, в свою очередь, обязана импортировать строго оговоренный объем газа, в противном случае ей грозят серьезные штрафы.

В начале сентября премьер-министр Николай АЗАРОВ сказал, что если Россия не пересмотрит заключенное в 2009 году соглашение, то Киев будет искать «другие механизмы» изменения договора и не будет следовать его положениям все 10 лет.

Энергетика

ТВЭЛ передаст Украине технологию производства сборок ТВСА-12

Российская топливная компания ОАО «ТВЭЛ» в рамках реализации совместного проекта по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива планирует передать Украине технологию по производству модифицированной тепловыделяющей сборки ТВСА-12.

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Василий КОНСТАНТИНОВ.

«На смену ТВСА уже сегодня подготовлена кассета ТВСА-12, и мы ее уже предлагаем и обсуждаем вместе с НАЭК «Энергоатом». С нашей точки зрения, это более эффективная кассета», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ, отметив при этом, что вероятнее всего, данная модель будет являться базовой для фабрикации на будущем совместном российско-украинском предприятии.

При этом В.КОНСТАНТИНОВ подчеркнул, что данная модификация сборки отличается от базовой модели ТВСА, эксплуатирующейся в настоящее время на украинских АЭС, большей емкостью тепловыделяющего элемента, а также прочностью конструкции сборки.

«Скорее всего, она будет производиться на украинском заводе, если за это время ничего не будет сделано лучше», - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ, отметив при этом, что срок эксплуатации данной кассеты составляет 5 лет.

Транспорт

Кабмин направит в 2011 г. 3 млрд. грн. в строительство и реконструкцию автодорог

Кабинет Министров Украины намерен в 2011 году вложить в строительство новых трасс и реконструкцию существующих автомобильных дорог 3 млрд. грн.,

Об этом заявил сегодня в Крыму глава Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Владимир ДЕМИШКАН, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК.

По его словам, эти деньги пойдут, в частности, на завершение реконструкции дороги Харьков–Симферополь.

«Уверен, что это даст серьезный толчок к развитию экономики Крыма, ведь дороги – это кровеносные сосуды экономики», – сказал глава «Укравтодора».

Киевский метрополитен получил 50 новых вагонов

Столичный метрополитен получил 50 новых вагонов украинско-российского производства для обеспечения необходимого количества подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком на Куреневско-Красноармейской линии, где скоро состоится открытие трех новых станций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Поскольку линия продлевается на 4 км, мы подсчитали, что необходимо закупить 50 новых вагонов. Сегодня они уже есть, и готовы к эксплуатации. Дополнительное количество поездов позволит оставить интервал движения подвижного состава на Куреневско-Красноармейской линии неизменным – 58 пар поездов в час», – проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В мэрии информируют, что сегодня состоялось выездное рабочее совещание, во время которого первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ лично ознакомился с завершающим этапом работ по строительству станции метро «Демеевская» и проверил готовность эстакады на Московской площади.

Фармрынок

На украинский фармрынок выходит принципиально новый препарат от рака

На фармацевтический рынок Украины выходит мировой лидер по производству онкопрепаратов фирма Amgen (США).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ходе симпозиума «Вектибикс (Панитумумаб): Новые горизонты в лечении метастатического колоректального рака», который состоялся в Киеве 28 октября 2010 года.

По словам, Джейси СИБАРИУМА, руководителя региона «Развивающаяся Европа», Турция и Израиль (Цюг, Швейцария), принимая решение о выходе на украинский рынок, Amgen учитывал опыт наших специалистов в сфере онкологии и базу для клинических исследований.

«Мы знали, что в Украине есть солидный опыт, особенно в онкологии и хорошая база для клинических исследований. А если посмотреть на статистику, становится понятно - в Украине есть пациенты, которым это просто необходимо. Мы считаем, что это удачное время», - отметил Д.СИБАРИУМ.

Он сообщил, что эксклюзивным партнером Amgen стала фармацевтическая компания Delta Medical. «Мы очень долго искали, кто бы мог стать нашим партнером в Украине, рассматривали многие компании. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны, но Delta Medical имела несколько четких преимуществ. В первую очередь, это мощная база, которую они уже развили в Украине и регионе. Очень хорошая команда. В Delta Medical хорошо знают, как работать с профессионалами онкологической отрасли. Для партнера - это очень важное преимущество,» - сказал Д.СИБАРИУМ.

Агро

Украинцы оплатили ЖКУ на 103,2%

Жители Украины в январе-сентябре текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 21,7 млрд. грн., что составляет 103,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Кировоградской, Киевской и Сумской областях (109,6-115,6%), самый низкий – в Севастополе, Одесской области, Киеве и Волынской области (70,7-98,3%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в сентябре т.г. увеличились на 9,7% по сравнению с сентябрем 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 204,5 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре т.г. уменьшилась на 1,6% по сравнению с августом текущего года и на начало октября составила 9 млрд. 656,1 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,1 месяца. Уменьшение задолженности произошло в 15 регионах страны.