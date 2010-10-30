В Украине сегодня “день тишины” перед местными выборами.

Согласно избирательному законодательству, в полночь с пятницы на субботу по местному времени вступает в силу запрещение на какие-либо виды предвыборной агитации.

Это время "тишины" дается избирателям для того, чтобы они могли принять решение о своем выборе сознательно, без какого-либо влияния или давления.

Выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоятся 31 октября 2010 года.