В Хмельницком появились солнечные часы. Они выполнены в виде жертвенника

В Хмельницком появились солнечные часы.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором их создания стал ректор Хмельницкого института социальных технологий при Открытом международном университете развития человека «Украина» Михаил ЧАЙКОВСКИЙ.

Он вместе со скульптором Василием КОРЧЕВЫМ воплотили в жизнь эту идею.

Часы выполнены в виде жертвенника, около метра в диаметре. На них высечено изречение украинского философа Григория Сковороды: “З усіх втрат втрата часу найважча”

Установлены солнечные часы возле Хмельницкого института социальных технологий.