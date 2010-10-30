ГЛАВНОЕ на 30 октября

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Выбори

В Украине сегодня “день тишины” перед местными выборами. Согласно избирательному законодательству, в полночь с пятницы на субботу по местному времени вступает в силу запрещение на какие-либо виды предвыборной агитации.

Это время "тишины" дается избирателям для того, чтобы они могли принять решение о своем выборе сознательно, без какого-либо влияния или давления.

Выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоятся 31 октября 2010 года.

ТЭК

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН согласился, что некоторые условия контракта на закупку газа могут вызывать возражения у украинской стороны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала «Интер», комментируя результаты своих переговоров с премьером России 27 октября в Киеве.

«Владимир Владимирович (ПУТИН – УНИАН) согласился, что есть определенные моменты в этом контракте, которые могут вызывать обоснованные возражения украинской стороны. Если так коротко говорить, наверно, это самый главный результат той части переговоров, которая касалась газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он снова высказал удовлетворение результатом договоренности о том, что цена газа на первый квартал 2011 года для Украины будет в размере 230-235 долларов за тысячу кубометров.

В частности, отметил премьер, в ходе переговоров В.ПУТИН аргументировал такую цену тем, что для Беларуси цена газа будет составлять 227 долларов за тысячу кубометров.

«230 лучше, чем сегодняшние 260. Но это предстоит закрепить, когда мы будем договариваться о пересмотре контракта», – заявил украинский премьер.

Кроме того он отметил, что при обсуждении цены на газ на первый квартал 2011 года В.ПУТИН не выдвигал никаких требований взамен снижения цены – как то: вступления в Таможенный союз или Единое экономическое пространство. «Таких условий российская сторона нам не выдвигала, хотя, безусловно, мы обсуждали возможные формы интеграции и кооперации. Но никаких ультиматумов, условий такого типа не звучало», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что Украина будет продолжать настаивать на пересмотре контракта.

«Рано или поздно мы выйдем на пересмотр этого контракта. Терпения у нас хватит, настойчивости тоже хватит», - сказал премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Н.АЗАРОВ заявил, что Украина и РФ создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года.

«Вчера впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он не равноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал главе правительства России Владимиру ПУТИНУ накрыть стол после пересмотра газовых контрактов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

Говоря о причинах отказа премьер-министров двух государств принимать участие в приеме, устроенном в честь В.ПУТИНА, Н.АЗАРОВ сказал, что они «не сторонники такого времяприпровождения» и решили не тратить время на прием, а поработать.

Вместе с тем, Н.АЗАРОВ пообещал устроить банкет после пересмотра газовых контрактов. «Я тогда накрою стол - это 100%!» – сказал он.

Также, отвечая на вопрос, не рассказал ли ему российский коллега в ходе переговоров 27 октября о причинах своего, как заметили журналисты, плохого настроения и синяка, который просматривался сквозь грим на лице В.ПУТИНА, украинский премьер заявил, что не заметил особых изменений на лице российского коллеги.

«Даже если бы я увидел синяк на лице государственного деятеля, я бы об этом никогда не сказал. Владимир Владимирович нормально выглядел, я не заметил никаких там особых внешних изменений. Я также не заметил, что у него было плохое настроение», - заявил Н.АЗАРОВ, добавив, что в ходе разговора В.ПУТИН иногда шутил.

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Украина планирует построить завод по разжижению сжиженного газа мощностью первой очереди в 5 млрд кубометров в год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире телеканала «Интер».

«Мы начали подготовку к строительству завода по разжижению сжиженного газа. Мы его построим, и мощность его будет 5 млрд кубометров газа как первая очередь», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Украина не в полной мере удовлетворена подписанным протоколом с Российской Федерацией о транзите 25 млн тонн нефти за 5 лет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».

«Подписан протокол. 25 млн тонн (нефти) на 5 лет – это 5 млн (в год – УНИАН). Это, конечно, не те объемы, на которые мы рассчитывали», - сказал Н.АЗАРОВ.

И все же он считает это «шагом вперед».

Премьер при этом подчеркнул, что РФ довольно долго решает вопрос о транзите нефти. Однако, по его словам, договоренность о транзите нефти из Азербайджана никак не следует расценивать как ответ Украины на безрезультатность в решении вопроса по пересмотру газовых контрактов и транзита нефти с Россией.

«Нет, конечно, таких требований наша сторона не выдвигала России, хотя мы длительный период времени обращались к российскому руководству, чтоб получить гарантии прокачки через наши нефтепроводы определенного количества нефти. По тем или иным причинам российская сторона изучала этот вопрос, но окончательный ответ мы не получали. Что делает в этих условиях хозяин? У нас труба (нефтепровод Одесса-Броды – УНИАН), мы на ней должны зарабатывать – прокачивать нефть. Какая разница, куда ее качать? Лишь бы труба работала. Мы четко сказали нашим российским коллегам: вы решайте. Вам надо прокачивать нефть? Так давайте предложения. Если вы нам не даете предложения, мы будем искать другие источники, но труба наша будет работать», - заявил Н.АЗАРОВ.

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Вопрос модернизации украинской газотранспортной системы будет обсужден в Брюсселе 22 ноября в формате Украина - Европейский Союз – Россия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала «Интер».

"22 ноября в Брюсселе будет встреча представителей энергетического бизнеса Европы… Достаточное количество стран будет представлено, с участием Украины, Европейского союза и России. Это будет первая трехсторонняя встреча, которая, на мой взгляд, должна дать ответ, какими темпами, какими силами, какими ресурсами, и с участием каких сторон будет осуществляться модернизация нашей ГТС", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита Н.АЗАРОВА в Брюссель 13-14 октября Европейская комиссия согласилась с предложением Украины о проведении трехсторонней встречи Украина - ЕС - Россия по обсуждению вопроса о модернизации украинской ГТС.

Эту встречу планируется провести на уровне министров энергетики Украины Юрия БОЙКО и России Сергея ШМАТКО с участием Еврокомиссара по вопросам энергетики Европейского Союза Гюнтера ЭТТИНГЕРА.

Авиапром

Азербайджан заинтересован в приобретении продукции украинских авиастроительных предприятий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер», комментируя переговоры с Президентом Азербайджана Гейдаром АЛИЕВЫМ.

Украинский премьер отметил, что речь идет, прежде всего, о вертолетостроении.

«АЛИЕВ говорит: это прекрасная идея, я готов в это деньги вложить. У вас есть двигатели и специалисты, а мне нужны вертолеты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что первые вице-премьеры двух стран уже получили задание проработать этот вопрос и выйти с конкретными предложениями.

Регионы

В Хмельницком появились солнечные часы. Как передает корреспондент УНИАН, инициатором их создания стал ректор Хмельницкого института социальных технологий при Открытом международном университете развития человека «Украина» Михаил ЧАЙКОВСКИЙ.

Он вместе со скульптором Василием КОРЧЕВЫМ воплотили в жизнь эту идею.

Часы выполнены в виде жертвенника, около метра в диаметре. На них высечено изречение украинского философа Григория Сковороды: “З усіх втрат втрата часу найважча”

Установлены солнечные часы возле Хмельницкого института социальных технологий.

Погода

31 октября на территории Украины сохранится прохладная погода без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей 1-6° тепла; днем 7-12° тепла, на крайнем западе, на юге Крыма и Одесской области до 15°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 6-11° тепла.

В столице и Киевской области небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12°, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

(УНИАН)