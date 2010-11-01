Анонс событий 1 ноября

Пресс-конференции международных наблюдателей на выборах в Украине.

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В пресс-центре «Нашей Украины» состоится заключительный брифинг международных наблюдателей на местных выборах в Украине.

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Возле офиса Партии регионов состоится акция в поддержку закона о доступе к публичной информации. Организаторы акции: общественная кампания Новый Гражданин, журналистское движение «Стоп Цензуре!».

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Под председательством первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева и министра финансов Сирийской Арабской Республики Мухамеда Хусейна состоится Седьмое заседание Межправительственной украинско-сирийской комиссии по вопросам торгово-экономического и технического сотрудничества.

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(УНИАН)