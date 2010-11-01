Ахметов: Украина не замешана в скандалах вокруг Евро-2012

Народный депутат, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ убежден, что Украина не замешана ни в каких скандалах, связанных с проведением Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сказал сегодня журналистам, комментируя скандал в УЕФА вокруг получения Украиной права проводить Евро-2012, сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера».

«Убежден в том, что Украина заслужила право провести Евро-2012 и я думаю, что, по большому-то счету, это просто разговоры», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он подчеркнул, что «если кто-то что-то говорит, то это нужно доказать в судах». «То есть, по крайней мере, будет суд, и то решение, которое он вынесет, мы должны уважать. Я убежден в том, что Украина не замешана ни в каких скандалах, мы сделали все возможное и невозможное, чтобы достойно провести Евро-2012», - сказал Р.АХМЕТОВ.

При этом он выразил уверенность, что Украина «достойно проведет Евро-2012, достойно встретит гостей нашего города, и все будут довольны». «Мы по праву заслужили этот выбор», - отметил народный депутат.

Он также убежден, что у Украины не отнимут право проведения каких-либо матчей Евро-2012.

«Я уверен, что все украинцы заслужили, чтобы Евро-2012 прошло на очень высоком уровне, по самым лучшим европейским стандартам», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 октября немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что член правления футбольной ассоциации Кипра Спирос МАРАНГОС якобы имеет доказательства подкупа Украиной и Польшей членов исполкома УЕФА для получения права на проведение финала Евро-2012. С.МАРАНГОС утверждал, что в коррупционной операции на сумму 11 млн. евро замешены пятеро членов исполкома УЕФА.

В свою очередь, генеральный секретарь УЕФА Джани ИНФАНТИНО заявил, что в УЕФА считают безосновательными обвинения в коррупции при определении стран, которые будут принимать финал Евро-2012.

29 октября УЕФА подал иски в суды Швейцарии и Кипра к С.МАРАНГОСУ в связи с все еще необоснованными и наносящими ущерб обвинениями, сделанными в прессе относительно голосования в 2007 году по выбору места проведения финальной части Евро-2012.