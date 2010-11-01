В Киеве уже нет районов

Решение о ликвидации районных советов с 31 октября с.г. Киевсовет принял в сентябре. После принятия решения столичные власти приступили к имущественным вопросам. Предстояло решить, что делать с имуществом ликвидированных органов, и как управлять столичными районами. На помощь городским властям пришел Кабмин, сообщает Finance.ua.

Правительство подало на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в закон о столице. Согласно ему, в случае принятия территориальной общиной или мэрией решения о ликвидации райсоветов полномочия их исполнительных органов прекращаются со дня принятия такого решения. А право распоряжаться имуществом и финансовыми ресурсами предлагается закрепить за мэрией.

Вместо райсоветов, согласно распоряжению Киевской госгорадминистрации, в каждом районе города будут созданы районные исполнительные органы, подконтрольные КГГА. Их структура и штат будут утверждаться главой райадминистрации по согласованию с главой КГГА.

На последней сессии горсовета мэрия передала имущество районным исполнительным органам. При этом КГГА поручено составить список предприятий и организаций, управляемых районными госадминистрациями (РГА), а также согласованный с комиссиями Киевсовета перечень полномочий по управлению этими объектами. Инициативы правительства и КГГА направлены на то, чтобы под контроль исполнительной власти города перешло не только имущество районов, но и сами районы.

Кроме того, усиливать свое влияние в Киеве исполнительная власть будет путем смены кадров. Ранее первый замглавы КГГА Александр Попов заявлял о намерении после местных выборов сменить некоторых глав районных администраций. Поговаривают, Кабмин уже утвердил список кандидатов "на вылет". Среди них - глава РГА Днепровского района Оксана Мисовская и председатель Деснянской РГА Юрий Захаричев. На их место могут быть назначены Александр Шевчук (занимал пост главы Днепровской РГА до 2006 г.) и Александр Незнал, который сегодня является первым замглавы Голосеевской РГА.

В оппозиции критически относятся к решению. "Горсовет делегировал райадминистрациям право управления районным имуществом, однако это имущество не было передано мэрии",- сообщила замглавы фракции Блока Виталия Кличко Наталья Новак. По ее словам, Киевсовет передал райадминистрациям имущество, не утвердив его перечень. Депутат считает, что так реализуется коррупционная схема для злоупотреблений с районной собственностью. Отныне городскими районами будут управлять органы исполнительной власти, которые, по словам Новак, в первую очередь "будут отстаивать интересы президента, а не киевлян".

Президент социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко допускает, что ликвидация районов была реализована с целью унификации электорального поля. "Руководя городом с должностей глав администраций, чиновники не будут нести никакой ответственности перед киевлянами за принятые решения, ссылаясь на вышестоящее начальство",- прогнозирует в комментарии эксперт. Для них, по словам эксперта, это очень удобная позиция.

В свою очередь для действующей власти ликвидация райсоветов - это возможность контролировать город без проведения выборов, в ходе которых избиратели могут не поддержать нужных кандидатов.