Главное за 1 ноября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения о рассмотрении парламентом проекта Налогового кодекса 16 ноября, намерении правительства создать фонд кредитования аграриев, о ценах на рынке жилья столицы...

Экономика

Парламент планирует 16 ноября рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении на следующей пленарной неделе.

Об этом сегодня во время Согласительного совета сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что раньше предусматривалось рассмотреть этот проект на текущей пленарной неделе, однако к законопроекту уже поступило 4400 поправок, и Комитет ВР по вопросам налоговой политики ведет напряженную работу.

По словам В.ЛИТВИНА, после консультаций с Кабинетом министров и с Комитетом ВР по вопросам налоговой политики складывается ситуация, что проект Налогового кодекса во втором чтении, скорее всего, будет рассмотрен 16 ноября.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что нельзя затягивать рассмотрение этого проекта. «Его нужно выносить в зал и принимать решение», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Со своей стороны, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК заявил, что при желании комитет будет готов вынести на рассмотрение в этот четверг 12 разделов проекта Налогового кодекса. Он напомнил, что всего проект Налогового кодекса содержит 18 разделов, и остальные можно было бы рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Финансы

Нацбанк: банки подают нереальные заявки на покупку валюты

Банки дестабилизируют валютный рынок, подавая «нереальные заявки» на покупку валюты за гривни у Национального банка Украины (НБУ).

«В последнее время участились случаи, когда уполномоченные банки при осуществлении операций покупки иностранной валюты за гривню с Национальным банком Украины подают нереальные заявки, которые потом ими аннулируются. Указанное расценивается Национальным банком Украины как сознательная дестабилизация валютного рынка Украины», - говорится в телеграмме НБУ №13-421/5634-18950, текстом которой располагает УНИАН.

НБУ настаивает на том, что должны подаваться «исключительно актуальные заявки, которые отображают реальные потребности клиентов и самого банка».

Регулятор обязал руководителей банков взять под личный контроль реальность представления уполномоченными банками в Национальный банк Украины заявок на покупку иностранной валюты.

ТЭК

Крупнооптовые цены на бензины снизились

С 25 октября по 1 ноября 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,1-0,9% (в среднем на 0,5%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 25 октября по 1 ноября 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 8510 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 0,9%, или 80 грн./тонна, – до 8530 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,9%, или 80 грн./тонна, – до 8630 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 7530 грн./тонна.

Столица

В Киеве уже нет районов

Решение о ликвидации районных советов с 31 октября с.г. Киевсовет принял в сентябре. После принятия решения столичные власти приступили к имущественным вопросам. Предстояло решить, что делать с имуществом ликвидированных органов, и как управлять столичными районами. На помощь городским властям пришел Кабмин, сообщает Finance.ua.

Правительство подало на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в закон о столице. Согласно ему, в случае принятия территориальной общиной или мэрией решения о ликвидации райсоветов полномочия их исполнительных органов прекращаются со дня принятия такого решения. А право распоряжаться имуществом и финансовыми ресурсами предлагается закрепить за мэрией.

Вместо райсоветов, согласно распоряжению Киевской госгорадминистрации, в каждом районе города будут созданы районные исполнительные органы, подконтрольные КГГА. Их структура и штат будут утверждаться главой райадминистрации по согласованию с главой КГГА.

На последней сессии горсовета мэрия передала имущество районным исполнительным органам. При этом КГГА поручено составить список предприятий и организаций, управляемых районными госадминистрациями (РГА), а также согласованный с комиссиями Киевсовета перечень полномочий по управлению этими объектами. Инициативы правительства и КГГА направлены на то, чтобы под контроль исполнительной власти города перешло не только имущество районов, но и сами районы.

Усиливать свое влияние в Киеве исполнительная власть будет путем смены кадров. Ранее первый замглавы КГГА Александр Попов заявлял о намерении после местных выборов сменить некоторых глав районных администраций. Поговаривают, Кабмин уже утвердил список кандидатов "на вылет". Среди них - глава РГА Днепровского района Оксана Мисовская и председатель Деснянской РГА Юрий Захаричев. На их место могут быть назначены Александр Шевчук (занимал пост главы Днепровской РГА до 2006 г.) и Александр Незнал, который сегодня является первым замглавы Голосеевской РГА.

Транспорт

Терминал "F" аэропорта «Борисполь» начал обслуживать международные рейсы

С 31 октября 2010 из нового терминала "F" аэропорта "Борисполь" начали осуществляться международные регулярные, чартерные и лоу-кост рейсы национальных и иностранных перевозчиков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, за первый день работы терминала было обслужено 30 рейсов на вылет и столько же на прибытие с общим количеством около 6 000 пассажиров.

Первыми посетителями нового терминала стали пассажиры авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» и Utair с чартерами до Шарм-Эль-Шейха.

«Мы планомерно и четко выполняем мастер-план развития аэропорта «Борисполь». Это первый шаг. Далее - терминал D, инфраструктурные объекты. Мы строим систему, которая позволит сделать главный аэропорт страны аэропортом международного класса», - отметил Генеральный директор ГП МА «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ.

Согласно сообщению, уже сейчас из нового терминала осуществляют рейсы такие авиакомпании, как: «Международные авиалинии Украины», «Украинские средиземноморские авиалинии», UTAIR, WIZZ AIR, FINNAIR, JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES, ROYAL JORDANIAN, ARMAVIA, «ДонАвиа», «РусЛайн». В ближайшее время свой плановый переход осуществят другие авиакомпании.

Агро

Правительство намерено создать фонд кредитования аграриев

Правительство изучает возможность создания фонда кредитования при участии государства и коммерческих банков для увеличения объемов и удешевления кредитов аграриям.

О такой инициативе идет речь в письме Ассоциации украинских банков (АУБ) в адрес коммерческих банков, текстом которого располагает УНИАН.

Суть механизма состоит в том, что «государство предоставляет банкам льготные кредиты для кредитования селян. Комбанки, в свою очередь, объединяют этот дешевый ресурс с собственными, более дорогими средствами, и выдают кредиты производителям, при этом усредненная ставка по таким кредитам будет значительно ниже рыночных (за счет дешевых государственных займов)».

АУБ намерена изучить мнение и собрать предложения банкиров по поводу предложенного механизма.

Строительство

Жилье Киева в октябре подорожало

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,11% – до 1 557 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1226 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2400 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост 1 кв. м жилья произошел в Голосеевском – на 0,17% (3 долл.) – до 1621 долл., Дарницком – на 0,32% (4 долл.) – до 1226 долл., Святошинском – на 0,39% (5 долл.) – до 1280 долл., Подольском – на 0,13% (2 долл.) – до 1434 долл., Соломенском – на 0,09% (1 долл.) – до 1423 долл., Днепровском – на 0,05% (1 долл.) – до 1285 долл., Деснянском – на 0,32% (4 долл.) – до 1246 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,08% (2 долл.) – до 2400 долл./кв. м. Стабилизация стоимости квартир произошла в Шевченковском районе – на уровне 1940 долл./кв. м, Оболонском районе – на уровне 1625 долл.

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре этого года выросла на 0,50% - до 1 811 долл./кв. м.

За указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1398 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2873 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 0,66% (10 долл.) – до 1516 долл., Дарницком – на 1% (14 долл.) - до 1398 долл., Деснянском – на 0,82% (12 долл.) - до 1440 долл./кв. м, Оболонском – на 0,60% (11 долл.) - до 1845 долл., Шевченковском – на 0,50% (12 долл.) - до 2345 долл./кв. м, Подольском - на 0,23% (4 долл.) – до 1656 долл., Голосеевском – на 0,33% (6 долл.) – до 1793 долл., Печерском – на 0,31% (9 долл.) – до 2873 долл./кв. м, Соломенском – на 0,16% (3 долл.) – до 1617 долл., Святошинском – на 0,17% (3 долл.) – до 1499 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.