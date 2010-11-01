Анонс на 2 ноября

* Состоится открытие двухдневной конференции “Поддержка животноводства и ветеринарной службы в Украине AGR 42266”. Организаторы: Государственный комитет ветеринарной медицины Украины Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины и Европейская федерация ветеринарных врачей. Участники: И.Бисюк, председатель Госкомитета ветеринарной медицины Украины; О.Рудь, председатель Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины; Э.Бедерт, представитель Европейской комиссии, TAIEX и др. планируется брифинг для СМИ.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Международная конференция на тему: «Политика энергосбережения: опыт Норвегии». Организатор: парламентский Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности совместно с ВОО «Институт демократии и социальных процессов» при поддержке Посольства Королевства Норвегии в Украине.

* Состоится заседание Общественной коллегии Госкомпредпринимательства, посвященное подготовке предложений в Таможенный кодекс Украины. Участие в коллегии примут представители ассоциаций и отраслевых советов разных сфер предпринимательской деятельности, предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, руководство Госкомпредпринимательства; руководство Гостаможслужбы. По итогам заседания Общественной коллегии запланирован брифинг председателя Госкомпредпринимательства Михаила Бродского.

* Пресс-конференция при поддержке Американского института в Украине на тему: «Вся политика локальна: Социальное развитие Украины на местном уровне». Участники: Джеймс Дж. Джатрас, зам.директора АИУ; Алексей Киселев, соучредитель МФ «Единый Мир»; Виталий Кулик, директор «Центра исследований проблем гражданского общества». Темы: Способыподходы к совершенствованию местного управления в Украине через повышение местной и региональной подотчетности выбранных чиновников; Заявление бывшего спикера Палаты представителей США Т.О`Нила, что "вся политика локальна" может быть полезна для улучшения определенных элементов рождающейся демократии в Украине, особенно в отношении децентрализации некоторых вопросов регионального и местного значения; Утверждение о том, что существуют своего рода договорные отношения между избирателями и выбираемыми чиновниками и это имеет важнейшее значение для представительной демократии на всех уровнях; Общественная безопасность – борьба против коррупции и преступности: верховенство закона и личных, семейных и общественных безопасностей.

* Пресс-конференция, посвященная одной из крупнейших операций на мировом страховом рынке, слиянию двух мировых лидеров MetLife и Alico. В ходе пресс-конференции будет раскрыта информация о структуре операции и ее влиянии на украинский рынок. Участники: Милан Фитко, глава Правления и ген.директор «Алико Украина»; Димитр Крисанов, заместитель ген.директора «Алико Украина»; Андрей Пикула, первый зам.главы Правление «Алико Украина»; Наталия Гудима, президент Лиги страховых организаций Украины.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится расширенное заседание рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам.

* Брифинг председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской о регистрации законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О прожиточном минимуме» относительно формирования потребительской корзины».

* Заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проект Закона о рыночном надзоре и контроле продукции; Проект Закона о недопущении обращения в Украине опасной продукции; Проект Закона о промышленной безопасности и др.

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