Главное на 1 ноября (вечер)

Кабинет Министров Украины создал рабочую группу по вопросам достройки объектов незавершенного жилищного строительства и стимулирования потребителей к приобретению таких объектов.

Об этом говорится в распоряжении №2038-р от 27 октября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, председателем рабочей группы утвержден вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.

Кабмин поручил главе рабочей группы утвердить ее персональный состав и план мероприятий по достройке объектов незавершенного жилищного строительства и стимулирования потребителей к приобретению таких объектов.

В состав рабочей группы, кроме ее председателя, вошли заместитель министра Кабинета Министров, заместители министра регионального развития и строительства, министра финансов, министра экономики, министра юстиции, председатель Государственного ипотечного учреждения, председатели правления ОАО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Родовид Банк» (по согласию), председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (по согласию), глава ЦК профсоюза работников молодежных жилищных комплексов и комитетов местного самоуправления (по согласию), заместитель председателя совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне (по согласию).

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Федерация промышленных палат Сирии подписали соглашение об активизации взаимодействия в расширении торгово-экономических отношений, налаживании продуктивных контактов деловых кругов обеих стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение было подписано в ходе заседания украинско-сирийского бизнес-форума.

«Важно, что экономическое сотрудничество наших стран получает признаки нового качества. Для Украины Сирия является третьим в мире партнером по объемам внешней торговли – после России и Китая. Ежегодный товарооборот приближается к 1 миллиардам долларов США, имеет место тенденция к расширению сферы общих интересов», – отметил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе форума бизнесмены обеих стран выразили заинтересованность в сотрудничестве и реализации совместных проектов в энергетической сфере, в том числе в общей разведке и добыче нефти и газа, техническом обслуживании сирийских электростанций, а также в сфере АПК, транспортных коммуникаций, строительстве мостов и железных дорог, развитии транспортного машиностроения.

В настоящее время представители деловых кругов двух стран изучают возможности участия украинских компаний в модернизации главной сирийской компании мукомольной промышленности, снабжения на украинские рынки сирийской текстильной продукции, сотрудничества между портами Украины и Сирии и пр.

Отмечается также, что традиционным экспортом из Украины в Сирию являются продукты питания, минеральные удобрений, прокат и трубы.

Сирия предлагает Украине создавать совместные банки, чтобы обеспечить более благоприятные условия для развития двустороннего сотрудничества и совместной работы украинских и сирийских предприятий и бизнесменов.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением выступил глава делегации Сирии, министр финансов страны Мухаммед АЛЬ ХУСЕЙН в ходе VІІ заседания украинско-сирийского межправительственного комитета.

«Нам необходимо создавать совместные предприятия, а также совместные банки для того, чтобы финансовые потоки шли через них, и для того, чтобы укрепить товарооборот. Мы призываем бизнесменов к созданию совместных банков», – сказал М.ХУСЕЙН.

Он также пообещал, что правительство Сирии будет оказывать всестороннюю поддержку в этом направлении.

Украина и Сирия завершают работу над соглашением о свободной торговле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, об этом во время заседания украинско-сирийского бизнес-форума сообщил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

«Мы с дальнейшими надеждами осознаем, что Сирийская Арабская Республика работает с Украиной в режиме наибольшего благоприятствования. Очень важно, что стороны перешли на финишную прямую в завершении работы над Соглашением о зоне свободной торговли и подписании его в ближайшее время», - отметил А.КИНАХ.

Соглашение о свободной торговле, убежден А.КИНАХ, позволит увеличить объемы традиционного экспорта из Украины в Сирию продуктов питания, минеральных удобрений, проката и труб.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило производителю сельскохозяйственной продукции Mriya Agro Holding Public Limited (далее – «Мрия») долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», прогноз по долгосрочным РДЭ – стабильный.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, Fitch также присвоило планируемым облигациям «Мрии» на сумму 300 млн. долл. ожидаемый рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4». Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать информации, полученной Fitch ранее.

В сообщении указывается, что долгосрочные РДЭ отражают бизнес-риски «Мрии» выше среднего уровня ввиду сильной цикличности и сезонности сельскохозяйственной продукции, зависимость компании от одного географического региона Украины, ее относительно небольшой размер, а также риск исполнения, связанный с планами быстрого роста у менеджмента. В то же время эти факторы сглаживаются долгосрочными перспективами роста сельскохозяйственного сектора в Украине и высокими урожаями у «Мрии» относительно сопоставимых компаний и фермерских хозяйств. Урожаи у «Мрии» обусловлены вертикальной интеграцией компании в сегменты обработки семян и складских мощностей, адекватным планированием по сельскохозяйственным культурам и экономией на масштабе.

Рейтинги также учитывают диверсификацию «Мрии» по различным сельскохозяйственным культурам и ее присутствие в Западной Украине, где климатические условия являются более стабильными для выращивания сельскохозяйственной продукции, чем в других регионах страны. Такие факторы сокращают потенциальную волатильность объемов производства, урожайности сельскохозяйственных культур и оборотного капитала, обусловленную факторами вне контроля менеджмента, например, неблагоприятными погодными условиями и/или резкими изменениями реализационных цен.

Финансовый риск у группы оценивается как средний для присвоенного уровня рейтингов. «Насколько известно Fitch, поступления по облигациям на сумму 300 млн. долл. будут направлены на финансирование плана быстрого расширения, что, вероятно, обусловит отрицательный свободный денежный поток как минимум в 2010-2011 гг., а также будут использованы для рефинансирования существующих банковских кредитов», – говорится в сообщении.

В Киевской горгосадминистрации сегодня были официально представлены новоназначенные руководители двух главных управлений КГГА и директор КП “Киевский метрополитен”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, новых руководителей представил на расширенном заседании коллегии столичной госадминистрации первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Главное управление жилищного обеспечения возглавил Владимир ДЕНИСЕНКО, который длительное время работал первым заместителем начальника этого же управления.

Вячеслав ЛИСОВИК назначен начальником Главного управления топлива, энергоэффективности и энергосбережения.

Также А.ПОПОВ представил нового начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимира ФЕДОРЕНКО (до этого времени был и.о. начальника метрополитена) и подчеркнул важность стоящих перед ним заданий.

В Украине эпидемическая ситуация с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями остается стабильной, показатели заболеваемости являются ниже эпидемического порога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на информацию Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций.

В целом на прошлой неделе в 10 контрольных городах зарегистрировано 44 тыс. 920 больных острыми респираторными инфекциями, госпитализирован 471 чел. (1,1% больных). Среди госпитализированных 87,0% составляют дети в возрасте до 17 лет.

На сегодняшний день не зарегистрирован ни один летальный случай среди больных в 10 контрольных городах, также отметили в Украинском центре гриппа и острых респираторных инфекций.

По данным еженедельного электронного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (EuroFlu, 42 неделя), активность гриппа в Европейском регионе продолжает находиться на низком уровне; регистрируются спорадические случаи выявления вирусов гриппа A(H3N2), пандемического гриппа А(H1N1) и гриппа В. Наявные данные не позволяют достоверно прогнозировать, какой тип или подтип вируса будет доминировать в Европе в нынешнем сезоне, заявляют в Минздраве Украины.

В то же время, как прогнозируют в Центре гриппа, на протяжении следующих недель возможно незначительное сезонное колебание показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями, как в отдельных регионах, так и в целом по Украине.

(УНИАН)