Курс НБУ на 02.11.10

Официальный курс НБУ на 02.11.10100 USD – 791.7700 (1 ноября – 791.1000)100 EUR – 1102.6189 (1 ноября – 1096.2273)10 RUR – 2.5729 (1 ноября – 2.5700)Учетные курсы банковских металлов на 02.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107799.49 (1 ноября-105750.29)961 XAG 10 Серебро-1972.30 (1 ноября-1895.48)962XPT10Платина-136026.09(1 ноября-133142.13)964XPD10Палладий-51860.94 (1 ноября-49760.19)

Официальный курс НБУ на 02.11.10 100 USD – 791.7700 (1 ноября – 791.1000) 100 EUR – 1102.6189 (1 ноября – 1096.2273) 10 RUR – 2.5729 (1 ноября – 2.5700) Учетные курсы банковских металлов на 02.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107799.49 (1 ноября-105750.29) 961 XAG 10 Серебро-1972.30 (1 ноября-1895.48) 962XPT10Платина-136026.09(1 ноября-133142.13) 964XPD10Палладий-51860.94 (1 ноября-49760.19)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter