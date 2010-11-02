ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 ноября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Как заработать на золоте» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/kak-zarabotat-na-zolote-147012/

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Также «Дело» публикует материал «Польша выживает компанию Васадзе», в котором пишет - «Укравто» в следующем году может закрыть свой польский завод - FSO. Одной из причин кризиса на предприятии в корпорации называют политику правительства Польши…

http://delo.ua/biznes/kompanii/polsha-vyzhivaet-kompaniju-vasadze-147019/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Игорь Литовченко: стандарт GSM полностью исчерпал себя», в котором пишет – "Киевстар" стал основой для объединения украинских активов VimpelCom Ltd. Присоединив Beeline, компания рассчитывает усилить свои позиции на рынке фиксированного доступа в интернет. О планах объединенной компании рассказал изданию глава украинской бизнес-единицы VimpelCom Ltd Игорь Литовченко…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1533018

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «АвтоВАЗ дал задний ход», в котором пишет – АвтоВАЗ отзывает почти 12 тыс. автомобилей, в том числе в Украине, из-за проблем с тормозной системой. Речь идет о моделях Lada Kalina, Priora и 4x4, выпущенных в октябре. Обычно подобные действия наносят значительный ущерб репутации производителя, но в случае с АвтоВАЗом обещание бесплатно заменить неисправные узлы, напротив, может способствовать улучшению имиджа компании, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1533015

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«Коммерсант-Украина» в материале «Вырубка технопарков» пишет – в Украине практически отсутствуют стимулы для развития наукоемких инновационных производств. Если с 2000 по 2005 год объем продукции отечественных технопарков вырос в 10,2 раза, то за последующие пять лет он снизился в 1,2 раза. Причиной стала отмена льгот для технопарков. Наибольшего падения производство в этой сфере достигло в текущем году – разорвалась инновационная цепочка. Украина еще имеет шанс довести объем наукоемкого производства до 20% ВВП, но достичь этого без воссоздания специального режима для технопарков не удастся, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1532996

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Издание «Экономические известия» в публикации «Григоришин и Суркис делят завод» пишет – Константин Григоришин и братья Суркисы вновь на тропе войны, основной трофей в которой Сумское НПО им. Фрунзе. Главный акционер ОАО, «Энергетический стандарт», подозревается в выводе активов НПО в оффшоры, из-за чего миноритарные партнеры остаются не у дел при распределении прибыли. Стоимость компании на рынке на фоне негативной информации упала в два раза за последние несколько дней…

http://markets.eizvestia.com/full/grigorishin-i-surkis-delyat-zavod

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Экономику заменят разнарядкой» пишет – в правительстве Николая Азарова намерены осуществить то, что не удалось предшественникам из правительства Юлии Тимошенко, - вернуть украинско-российские договоренности с корпоративного на межправительственный уровень, подписав соглашение, которое после ратификации парламентами двух стран получит силу закона. Речь идет о газовой отрасли…

http://markets.eizvestia.com/full/ekonomiku-zamenyat-raznaryadkoj

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«Газета по-киевски» в публикации «Городской транспорт: ни турникетов, ни карточек» пишет – уже более полугода власти обещают внедрить новую систему оплаты проезда в автобусах и трамваях. На деле автобусы с турникетами так и не появились, а запущенные в обиход на трамвайных маршрутах электронные карточки оказались обычными проездными…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/02/015543.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Ходорковский предрек России крах в 2015 году» пишет – в России подходит к завершению очередной процесс по делу бывшего главы нефтяного концерна ЮКОС Михаила Ходорковского и его «подельника» Платона Лебедева…

http://mycityua.com/articles/world/2010/11/02/015218.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Скутеристам грозят штрафами в 600 гривен» пишет – массовые облавы на скутеристов без прав начнутся после Нового года, но те пока не спешат в МРЭО…

http://www.segodnya.ua/news/14190324.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спросить у американцев» пишет – менеджерам российских госкомпаний придется повысить квалификацию, чтобы соответствовать задачам инновационного развития - как правило, за счет самих компаний…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248871/sprosit_u_amerikancev

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Также «Ведомости» в публикации «Секреты «Первой» кнопки» пишут – Роман Абрамович, возможно, уже не контролирует 49% акций российского «Первого канала». Бывшая собственность Бориса Березовского поделена между петербургскими и московской компаниями. Петербургские зарегистрированы по одному адресу с фирмами однокурсника Владимира Путина, московская - с фирмами подруги Абрамовича…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248756/sekrety_pervoj_knopki

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Издание «Известия» в публикации «Бесспорные территории» пишет – Дмитрий Медведев стал первым руководителем страны, посетившим Южные Курилы. Эта поездка главы российского государства - фактически инспекция того, как выполняется программа по социально-экономическому развитию Курильских островов на 2007-2015 годы (2010-й определен как срок завершения первого этапа ее реализации), - неожиданно приобрела скандальный внешнеполитической аспект. Японская сторона выразила протест по поводу такого визита. В Кремле и российском МИД заявляют, что "как минимум абсурдно руководством одного государства обсуждать передвижение лидера другого по своей стране"…

http://www.izvestia.ru/politic/article3147948/

(УНИАН)