Япония временно отзывает своего посла в России из-за визита президента РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова. Об этом 2 ноября на пресс-конференции заявил глава японского МИД Сейдза Маэхара, сообщает .

Кроме того, накануне премьер-министр Японии Наото Кан выразил «сожаление» по поводу визита Медведева на Курилы, а министр иностранных дел Японии вызвал посла России Михаила Белого и передал ему протест японской стороны.

Медведев посетил самый южный остров Большой Курильской гряды Кунашир 1 ноября.