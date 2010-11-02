Главное за 2 ноября (день)

Новости дня

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Среди основных новостей первой половины дня стали заявление президента о необходимости подготовки национальных проектов в АПК и авиастроении, сообщения о возвращении "Киевгаза" общине Киева, о долге теплопоставщиков перед "Газ Украины" в 1,75 млрд. грн. ...

Янукович: нужны нацпроекты в АПК, авиакосмической и инновационной отраслях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на подготовке в ближайшее время масштабных национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса, а также авиакосмической, инновационной и гуманитарной отраслях.

Об этом он заявил во время заседания рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

Президент напомнил, что каждый из утвержденных в августе национальных проектов является воплощением процесса реформ и составляющей развития экономики будущего.

«Они (национальные проекты – УНИАН) определяют новое качество и новый уровень развития соответствующих отраслей экономики и направлены на решение отдельных социальных проблем или экономического обновления целых регионов», - заявил глава государства.

Он также выразил убеждение, что «уже в ближайшее время национальные проекты станут своеобразным ориентиром развития, а их планирование и реализация будут частью структурных реформ национальной экономики, улучшения качества жизни».

«Кроме того, я также настаиваю, чтобы в ближайшее время были подготовлены мощные национальные проекты в таких сферах, как агропромышленный комплекс, авиакосмическая отрасль, инновационная инфраструктура, гуманитарная политика и др.», - отметил Президент Украины.

Финансы

Минфин ведет переговоры о переходе на рубли в торговле

Министерство финансов Украины ведет переговоры с российскими банками о переходе на рубли при оплате операций по внешней торговле.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что на прошлой неделе (27 октября – УНИАН) в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министров двух стран поднимался вопрос о переходе на рубли.

«Премьер-министр уже в течение полугода работает по этой теме, и я работаю. Я думаю, что в следующем году уже можно чего-то ожидать. Сейчас я веду переговоры и с банком ВТБ, и “Внешэкономбанком”, это системная работа», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Нефть. Газ

«Киевгаз» вернулся Киеву

Хозяйственный суд Киева признал право собственности на пакет акций ОАО «Киевгаз» в размере 28,46% за территориальной общиной столицы.

Соответствующее решение суд принял на своем заседании 1 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевгаза”.

Также суд признал договор купли-продажи указанного пакета акций компании недействительным. Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры Украины, говорится в сообщении.

«Теперь, когда город восстановил свои имущественные права на такое стратегическое предприятие, как «Киевгаз», я уверен в стабильной работе компании в целом и, особенно, во время отопительного сезона», – убежден председатель правления ОАО «Киевгаз» Сергей СЛЕПКАНЬ.

По его мнению, территориальная община должно контролировать предприятие, которое обеспечивает жизнедеятельность столицы и от чьей безаварийной и бесперебойной работы зависит жизнь киевлян.

Как сообщалось, в августе 2008 года Киевсовет разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,46% акций.

«Газ Украины» призывает предприятия ТКЭ рассчитаться за газ. Долг превысил 1,75 млр. грн.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает предприятия ТКЭ оплатить задолженность за природный газ, потребленный в течение прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг. и своевременно оплачивать текущее потребление газа в отопительном сезоне 2010-2011 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2010 года задолженность теплопоставщиков перед ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ составляет свыше 1,75 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%). Кроме того, долг АЭК «Киевэнерго» за этот период составляет 743,8 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 80%).

Промышленность

«Турбоатом» модернизирует гидротурбины Киевской и Каневской ГЭС

ОАО «Турбоатом» и ОАО «Укргидроэнерго» подписали контракты на изготовление и поставку трёх гидротурбин для гидроэлектростанций Днепровского каскада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, согласно контрактным договоренностям, «Турбоатом» произведёт реконструкцию существующего турбинного оборудования на Киевской ГЭС (ст. №18) и Каневской ГЭС (ст. №6, 8).

Предприятие изготовит и поставит новые высокоэффективные поворотно-лопастные рабочие колёса. Также планируется замена лопастной системы рабочего колеса и разработка конструкции рабочего колеса диаметром 6 м с разгруженной от высокого давления внутренней полостью корпуса с 4 Мпа до 0,1 Мпа, установка новых лопаток направляющего аппарата с улучшенным профилем, новых подшипников цапф лопаток с современным композиционным покрытием.

В результате модернизации единичная мощность гидротурбин Киевской ГЭС вырастет с 19,2 до 21 МВт, Каневской – с 19,2 до 23 МВт. Также увеличится срок службы гидротурбин до 30-40 лет, возрастут показатели надёжности, эффективности и экологической безопасности.

Сроки поставок оборудования для Киевской ГЭС – август 2011 г., для Каневской ГЭС – июнь и октябрь 2011 г. На Киевской ГЭС это последняя 20-я турбина, которую модернизирует завод, на Каневской ГЭС это 11-я и 12-я турбины из 24-х.

Вооруженные силы

Подлодка “Запоріжжя” войдет в боевой состав ВМС Украины

В мае 2011 года подводная лодка “Запоріжжя” должна войти в боевой состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил начальник штаба – первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Юрий ИЛЬИН в интервью телерадиокомпании “Бриз”, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны.

По его словам, в декабре текущего года начнутся швартовые испытания подводной лодки “Запоріжжя”, а в мае 2011 года - ходовые испытания, после которых подводная лодка войдет в боевой состав Военно-Морских сил ЗСУ