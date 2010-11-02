Главное на 2 ноября (вечер)

Основные события второй половины дня



Финансы



Министерство финансов Украины ведет переговоры с российскими банками о переходе на рубли при оплате операций по внешней торговле.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что на прошлой неделе (27 октября – УНИАН) в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министров двух стран поднимался вопрос о переходе на рубли.

«Премьер-министр уже в течение полугода работает по этой теме, и я работаю. Я думаю, что в следующем году уже можно чего-то ожидать. Сейчас я веду переговоры и с банком ВТБ, и “Внешэкономбанком”, это системная работа», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Банки



Количество убыточных банков в Украине за январь-сентябрь 2010 года сократилось на 35% и по состоянию на 1 октября составило 41 банк (на 1 октября 2009 года – 65 банков), суммарный убыток которых составил 13,104 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Чистую прибыль получили 135 из 176 банков, общая сумма которой составила 3,104 млрд. грн.

Шесть крупнейших банков сконцентрировали 70%, или 9,122 млрд. грн., из полученного банками убытка, а 12 крупнейших банков – 62%, или 1,931 млрд. грн., из полученной прибыли.

Как сообщал УНИАН, сальдированный отрицательный результат по банковской системе Украины за январь-сентябрь составил 9,999 млрд. грн., что более чем в 2 раза меньше, чем за соответствующий период 2009 года.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков, в трех из них работает временная администрация НБУ. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

***

Национальный банк Украины утвердил стандарты по управлению информационной безопасностью в банковской системе Украины.



Это предусмотрено постановлением Нацбанка №474 от 28 октября 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Документ принят «с целью повышения уровня информационной безопасности в банковской системе Украины».

На протяжении 90 дней Нацбанк должен предоставить банкам методические рекомендации относительно внедрения стандартов; рекомендации относительно перечня, содержания и правил заполнения документов, которые должны быть созданы во время внедрения стандартов в банках Украины; рекомендации относительно методик оценки рисков, связанных с информационными технологиями.

Кроме того, на протяжении четырех месяцев должны быть разработаны методические рекомендации для проверки ІТ-риска как составляющей операционно-технологического риска во время проведения инспекционных проверок банков.

Банки должны внедрить системы управления информационной безопасностью до 1 октября 2011 года в соответствии со стандартами Национального банка Украины.

Постановление №474 вступает в силу со дня его подписания.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/7,9620, к 12:00 цены выросли до 7,9595/7,9670. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9605/7,9660 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2583/0,2587, к 12:00 цены повысились до 0,2586/0,2588. К закрытию цены достигли уровня 0,2587/0,2589. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7675 (-0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3960/1,3962, а к 15:00 выросли до 1,4027/1,4029. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0970/11,1090, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1220/10,1365. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли дневного максимума 11,1665/11,1785.

ТЭК



Украина и Беларусь подписали соглашение о транзите венесуэльской нефти через нефтепровод «Одесса-Броды».

Об этом УНИАН сообщил посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО.

Он отметил, что соглашение было подписано в пятницу, 29 октября на уровне заместителей министров энергетики двух стран.

«Соглашение подписано между министерствами энергетики. Суть заключается в том, что венесуэльская нефть, которая будет поступать в Одессу, будет прокачиваться в аверсном режиме через «Одесса-Броды». В ноябре планируется прокачать 80 тыс. тонн. А в следующем году речь идет о 8 млн. тонн», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

При этом он отметил, что решение вопроса о тарифе транзита находится в компетенции хозяйствующих субъектов.

Как сообщал УНИАН, 12 октября т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.

Сейчас венесуэльская нефть, которую закупает Беларусь, завозится танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину. Украина предоставляет скидку в размере 20-40% на причальный сбор при транзите нефти в Беларусь, при этом тариф на перевозку нефти по железной дороге составляет 0,27 доллара за 10 т/км.

В 2011 году планируется наладить транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».

***



Поставщики сжиженного газа в Украину станут известны через несколько недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель рабочей группы по национальным проектам Комитета экономических реформ Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что сроки определения поставщиков несколько затянулись, поскольку Украина получила новое предложение.

«Мы действительно хотели до 1 ноября понять все каналы поставок газа на терминал, но, учитывая то, что у нас появились дополнительные интересные предложения и возможности, мы взяли еще некоторое время на изучение ситуации и надеемся, что в рамках нескольких недель мы с этим окончательно определимся», - сказал В.КАСЬКИВ.

По его словам, на сегодняшний день Украина рассматривает 7-8 предложений и существует возможность диверсифицировать поставки. «У нас есть вполне реальная возможность диверсифицировать эти поставки, то есть не замыкаться на одном канале», - сказал В.КАСЬКИВ.

При этом он отметил, что завод по разжижению газа будет строиться в комплексе с терминалом по его приемке. «Это будет единый комплекс», - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина планирует построить завод по разжижению сжиженного газа мощностью первой очереди 5 млрд. кубометров в год.

По словам эксперта энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКО, в настоящее время стоимость сжиженного природного газа на 30% ниже, чем трубопроводного.

***



Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» во вторник, 2 ноября, ограничило газоснабжение ТЭЦ АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго». Согласно сообщению, в результате падения давления газа на входах в ТЭЦ производство электрической энергии на ТЭЦ-5 снизилось на 100 МВт – до 340 МВт/ч, на ТЭЦ-6 – на 80 МВт, до 360 МВт/ч. При потере электрической нагрузки на теплоэлектроцентралях вынужденно снизились и показатели выработанной тепловой энергии. Таким образом, температура теплоносителя на ТЭЦ-5 уже упала на 5 градусов Цельсия и составляет 60 градусов при нормативном уровне 65 градусов, на ТЭЦ-6 – на 1 градус, до 64 градусов. Как отмечает пресс-служба, ограничение газоснабжения обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ. «Неуплата потребителями АК «Киевэнерго» долгов за потребленную тепловую и электрическую энергию, а также невозмещение КГГА разницы в тарифах на тепло привели к ограничению газа на ТЭЦ», – сказано в пресс-релизе. По данным компании, в настоящее время задолженность КГГА перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах составляет 860 млн. грн., а общий долг всех потребителей компании составляет 1,7 млрд. грн. При этом долг энергокомпании перед ДК «Газ Украины» за природный газ составляет почти 743 млн. грн. ***

«Газпром» и Европейская Комиссия проанализируют вопросы применения «Третьего энергетического пакета» ЕС и его влияния на сотрудничество с Россией. Как сообщили УНИАН в Управлении информации российской газовой компании, глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и комиссар Европейской Комиссии по энергетике Гюнтер ЭТТИНГЕР в ходе рабочей встречи в Москве договорились создать совместную рабочую группу с целью регулярного обсуждения вопросов применения «Третьего энергетического пакета» и влияния данной законодательной инициативы на выполнение долгосрочных контрактов «Газпрома». Также стороны рассмотрели перспективы российско-европейского взаимодействия в газовой сфере. Участники сошлись во мнении о необходимости подготовки и проведения в первом квартале 2011 года презентации, посвященной потенциальным возможностям развития сотрудничества между «Газпромом» и Европейским Союзом. Г.ЭТТИНГЕР от имени Европейской Комиссии выразил удовлетворение ходом и итогами российско-польских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере. «Третий пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании–продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен. Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В «Третьем пакете» отмечается, что власти каждой из европейских стран могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

АПК



Министерство экономики Украины инициирует отмену до 2011 года квот на экспорт зерна в страны, имеющие соглашения о свободной торговле с Украиной.

Проект соответствующего постановления опубликован на официальном сайте министерства.

Документом предлагается внести изменения в постановление Кабинета министров №938 от 4 октября т.г. и предусмотреть, что квоты не распространяются на страны, с которыми Украина имеет соглашения о свободной торговле и с которыми достигнуты соответствующие межправительственные договоренности.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет министров Украины принял постановление №938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

ОПК

Кабинет Министров Украины своим распоряжением N 2040-р от 25 октября 2010 года согласился с предложением Министерства промышленной политики относительно образования совместного российско-украинского предприятия с участием государственного авиастроительного концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, Россия).

Текст соответствующего документа размещен на сайте Кабмина.

При этом Министерству промышленной политики и Фонду государственного имущества

поручено осуществить в установленном порядке организационные мероприятия, связанные с образованием указанного предприятия и его государственной

регистрацией.

Как сообщал УНИАН, в начале октября т.г. министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ в ходе международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» сообщил, что договор о создании украинско-российского авиапромышленного совместного предприятия должен быть подписан 24 октября. Министр отметил, что долевое участие в СП будет паритетным.

27 октября т.г. в Киеве было подписано соглашение о создании совместного предприятия между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном «Антонов».

Справка УНИАН. В состав государственного авиастроительного концерна «Антонов» входят ГП «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.

Строительство



В ближайшее время 6 станций метро в Киеве будут освобождены от МАФов.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА, который провел второе заседание комиссии по вопросам благоустройства размещения временных сооружений.

«В результате обсуждений принято решение демонтировать 480 малых архитектурных форм без разрешительной документации и 61 временное сооружение, установленное с нарушением в радиусе 20 метров у входа на станции метрополитена. Это те МАФы, которые осложняют работу метрополитена и угрожают безопасности пассажиров», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Также комиссией принято решение обратиться в Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды с просьбой отозвать все разрешения на размещение МАФов возле входов и выходов со станций метрополитена.

Более того, демонтажу подлежат и 30 остановочных комплексов, которые установлены с нарушением «Единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны» и при отсутствии инвестиционных договоров с КП «Киевпасстранс». Их владельцы систематически не соблюдают правил содержания МАФов в должном санитарном и техническом состоянии.

Как напомнили при этом в КГГА, на предыдущем заседании действующей комиссии было принято решение демонтировать 232 малые архитектурные формы: 230 временных сооружений без разрешительной документации и 2 МАФа, размещенные на месте реконструкции конечной остановки скоростного трамвая на улице Старовокзальной.

По информации Главного управления контроля за благоустройством, по состоянию на 1 ноября демонтировано 100 объектов.

Транспорт



Министерство транспорта и связи Украины рассматривает возможность внедрения системы GPS-мониторинга для контроля за каждым отдельным автобусом в режиме реального времени и дисциплины водителей по соблюдению режима труда и отдыха, скоростного режима, расписания движения.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, об этом говорилось на совещании с автоперевозчиками, состоявшемся под председательством заместителя министра Алексея БАРАНОВА.

Согласно сообщению, система GPS-мониторинга работы пассажирских автоперевозчиков, осуществляющих перевозки в междугородном сообщении, позволит влиять на безопасность перевозок и качество работы каждого перевозчика.

Как подчеркнул замминистра, мгновенное получение оперативной информации о состоянии движущегося пассажирского автобуса позволяет контролировать качество предоставляемых услуг каждым перевозчиком в рамках утвержденного паспорта маршрута. «Соответствие движения и остановок транспортного средства заданному маршруту и его скоростные параметры могут стать теми точками, по которым можно контролировать безопасность пассажирских перевозок на междугородном сообщении, режим труда и отдыха водителя и его скоростной режим», - отметил А. БАРАНОВ. Он напомнил, что по статистике 85% погибших и 70% травмированных пострадали в результате ДТП, произошедших на дорогах междугородного сообщения.

Участники совещания пришли к согласию о необходимости дальнейших широких консультаций с перевозчиками для принятия согласованного решения и дальнейших шагов по внедрению системы GPS-мониторинга.

***

Министерство транспорта и связи Украины усилит проверки готовности пассажирского автотранспорта к работе в зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, с 9 по 27 ноября 2010 года будет реализован комплекс профилактических мероприятий на автомобильном транспорте «Перевозчик-зима-2010».

Помимо профилактических мероприятий – разъяснительной работы, будут проведены совместные внеплановые проверки автомобильных перевозчиков, водители которых в течение текущего года совершили серьезные дорожно-транспортные происшествия или допустили грубые нарушения правил дорожного движения.

Для этого будут созданы совместные рабочие группы из числа работников ГАИ ГУМВД, УМВД и территориальных управлений Глававтотрансинспекции в Автономной Республике Крым, областях, Киеве и Севастополе.

Комплексом мероприятий «Перевозчик-зима-2010» предусмотрена проверка субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и грузов на основании выданных лицензий, характеристики автобусов, используемых для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов, а также нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, и т.п.

При проверках технического состояния автобусов, особенно тех, которые эксплуатируются в горной местности, внимание будет сконцентрировано на их готовности к работе в зимний период, исправности запасных выходов, укомплектованности средствами пожаротушения, нормативах пробега автобусов с начала эксплуатации, фактах установления дополнительных мест для сидения пассажиров и пр.

Напомним, согласно решению внеочередной коллегии Министерства транспорта и связи по повышению безопасности на транспорте, состоявшейся 21 октября т.г., Департамент безопасности в области совместно с Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация безопасности дорожного движения» организует проведение с 15 по 21 ноября 2010 года Недели безопасности дорожного движения.

(УНИАН)

