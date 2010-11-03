Умер Виктор Черномырдин

В Москве сегодня утром на 73-м году жизни скончался бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин.

Как сообщает радио «Свобода», по словам близких покойного, он был тяжело болен.

В.Черномырдин возглавлял правительство России с 1992 по 1998 год. С 2001 по 2009 год был послом РФ в Украине.

В последнее время В.Черномырдин работал специальным представителем Президента России по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ.