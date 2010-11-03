Янукович изменил состав украинской части комиссии по ЧФ РФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ частично изменил состав украинской части Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Об этом говорится в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

В частности, Президент вывел из состава комиссии Владимира ХАНДОГИЯ, освободив его от исполнения обязанностей председателя украинской части подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины.

В тоже время В.ЯНУКОВИЧ ввел в состав комиссии заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, заместителя министра иностранных дел Украины Руслана ДЕМЧЕНКО, возложив на него исполнение обязанностей председателя украинской части подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины, а также генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения Дмитрия САЛАМАТИНА.