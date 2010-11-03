Анонс на 3 ноября

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.



* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* Состоится Международная конференция Ассоциации «Украинский Ядерный Форум». В Конференции примут участие основатели Украинского Ядерного Форума, представители Европейского Форатома, МАГАТЭ, Европейской Комиссии, ВАО АЭС, концерна «Росэнергоатом» и т.п. Будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, состояния ядерной безопасности и программы по повышению безопасности АЭС, перспективы развития ядерно-промышленного комплекса Украины до 2020 года и т.п. Пресс-конференция президента Украинского Ядерного Форума, президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского и руководителя Европейского Форатома Ганса Кортевега.



* Круглый стол на тему: «Упрощение разрешительных процедур в строительстве». Участники: президент Ассоциации "Экспертные организации Украины" Виталий Самарский; член совета Ассоциации "Экспертные организации Украины" Владимир Якимчук; исполнительный директор Украинской Строительной Ассоциации Сергей Грабар; вице-президент Ассоциации "Строителей железнодорожных дорог Украины" Анатолий Худолий; первый зам.председателя Совета Ассоциации "Украинское объединение проектных организаций" Александр Луганов; генеральный директор Объединения страховщиков "Строительный страховой пул" Ирина Окаянюк. Организаторы - Ассоциация "Экспертные организации Украины"; Украинская Строительная Ассоциация; Ассоциация "Строителей железнодорожных дорог Украины"; Ассоциация "Украинское объединение проектных организаций"; Объединение страховщиков "Строительный страховой пул".



* Круглый стол на тему: "Энергоэффективность - призрачная экономия". Организатор - деловой строительный еженедельник "Будівельні новини". Вопросы: Стоит ли говорить об энергоэффективности, когда во многих городах Украины не проводилась санация инженерных сетей? Когда и какую выгоду получит конечный потребитель от внедрения программ по энергоэффективности? От теории к практике. Опыт внедрения программ по энергоэффективности в Украине. Какой дом можно считать энергоэффективным? И строятся ли такие дома в Украине? и др.. Приглашены: Евгений Карапузов, зам.директора компании "Хенкель Баутехник (Украина)" по техническим вопросам; Артур Праховник, директор Института энергосбереження и энергоменеджмента; Флориан Ламмаер, руководитель "Проекта пассивный дом" и др.



* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Независимому профсоюзу горняков Украины - 20 лет». О путях становления профсоюза, его достижениях и перспективах расскажут: председатель НПГУ, народный депутат Михаил Волынец, первый зам.. председателя НПГУ Анатолий Акимочкин, председатель областного объединения НПГУ Западного Донбасса Виктор Грек, председатель местной организации НПГУ г. Димитров и Красноармийского района Донецкой области Анатолий Пирха. Уже 20 лет шахтеры отстаивают свои права и обеспечивают себе социальные гарантии через Независимый профсоюз горняков Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 253-85-43. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.



* Состоится открытие выставки спортивных товаров и услуг, а также презентация проектов в поддержку школьного и массового спорта. Работа выставки приурочена проведению парламентских слушаний о положении молодежи в Украине на тему «Молодежь за здоровый образ жизни». В открытии выставки примут участие: заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич, руководители Ассоциации спортивной индустрии Украины.

* Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности банковской системы Украины за девять месяцев 2010 года”. Темы: Состояние и перспективы украинской банковской системы; Усиление административного давления на украинские банки; Суд между банками и НБУ об отмене Постановления № 273. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета АУБ, первый зам.председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности ; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.



* Международный Фонд Блейзера проведет очередной Круглый стол на тему: «Риски развития мировой экономики: чего ожидать Украине?». Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор МФ Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Искандер Хисамов, президент «Реформаторского клуба»; Владимир Фесенко, директор Киевского института проблем управления им.Горшенина; Андрей Блинов, главный редактор делового журнала «Эксперт-Украина»; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»; Ольга Париенко, начальник отдела аналитики и мониторинга Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ; Юрий Гаврилечко, директор департамента социологических исследований Фонда общественной безопасности.

* Пресс-конференция на тему: «Миссия МВФ опять в Киеве: получит ли Украина очередной транш?». Участники: зав. отдела внешнеэкономических исследований Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий Новицкий и финансовый аналитик Эрик Найман.

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова с Премьер-министром Республики Македония Николой Груевски в расширенном составе. По завершении встречи состоится пресс-конференция.



* 3-4 ноября состоится конференция Cisco Expo. Организатор - Представительство Cisco в Украине.

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